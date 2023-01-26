В 2023 году в Уфе заменят лифты в 107 жилых домах

В 2023 году в башкирской столице планируют заменить 311 лифтов в 107 домах. Информацию сообщает пресс-служба уфимской мэрии.
Лифты поменяют в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Администрация города заверила, что управляющие компании заранее оповестят жителей о предстоящих работах через объявления в подъездах.
После установки новых лифтов в каждом подъезде будет проведена тщательная проверка оборудования. Кроме того, работу будут оценивать жители перед подписанием акта приема и сдачей в эксплуатацию.