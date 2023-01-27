В Уфе добровольцы шьют носилки для перевозки раненых в зоне СВО

Помощь на передовую. В Уфе волонтеры по своей инициативе развернули швейные мастерские. Добровольцы шьют носилки для переноски раненых. Они более легкие и компактные в отличие от стандартных. В цеху также плетут маскировочные сети. Эти изделия уже используют солдаты на месте проведения специальной военной операции.

Движения уже отточенные, скорость наработана. Хотя швеи в этом цеху непрофессиональные. Тонкости мастерства изучаются на ходу. Каждая из девушек приходит сюда после основной работы. Бойцам на передовой они шьют носилки для транспортировки раненых.

Всю работу выполняем с молитвами. Чтобы пришлось не раненых таскать, а снаряды. Пусть с победой возвращаются, здоровыми. Хамдия Давлетова, волонтёр

Общество «Золотые руки ангела» объединило доворовольцев со всей страны. Разрабатывался эскиз устройства для переноски в Москве. Дина Галеева начала эту работу в Уфе одна, а сегодня носилки шьют уже более 20 человек. Девушкам выделили отдельное помещение. Элементы изделия сначала нарезают, затем собирают на каркасе и сшивают перекрестья. Обратную связь волонтеры уже получили – их носилки в определенных условиях удобнее стандартных.

Обычные, с трубками тоже удобные. В сложных условиях, в разрушенных зданиях с ними сложно. А эти всегда в кармане: достал, развернул, погрузил. Вдвоем можно вынести. Дина Галеева, координатор общественной организации «Золотые руки ангела» по г. Уфе

В соседней комнате также развернуто производство изделий в помощь военнослужащим. Вручную волонтеры плетут маскировочные сети, основу которых составляет капрон. Он дополняется белым или зеленым материалом. На одно покрытие уходит порядка двух дней. Такие сети используются для маскировки техники.

Каждый в это время должен помогать Родине. Пока каждый не включится, беда мимо не пройдет. Нужно, чтобы каждый велением сердца помогал Родине. Зиля Фаттахова, волонтёр