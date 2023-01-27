В Башкирии открыли убойный цех на 3,5 тысячи голов ежегодно

В Башкирии запустили новый убойный цех на 3,5 тысячи голов скота в год. Проект реализовали в Бураевском районе Башкирии в рамках крупного инвестпроекта по производству говядины.
Всего в Башкирии планируют реализовать пять инвестпроектов по мясному скотоводству на сумму больше 2,3 млрд рублей. Комплекс возведут у деревни Старобикметово. Планируется ежегодно производить 1,8 тысяч тонн мяса.
В реализацию проекта уже вложили 150 млн рублей: в настоящее время там построили четыре кормовых стойла на 2 тысячи голов, пять зерноскладов, гараж. Также в рамках проекта была закуплена техника для проведения полевых работ.