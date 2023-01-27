Уроженец Башкирии предотвратил высадку противника у наших рубежей в зоне СВО

Военнослужащий из Кигинского района Башкирии отличился в ходе специальной военной операции. Об этом рассказали в эфире Первого канала.

Фото №1 - Уроженец Башкирии предотвратил высадку противника у наших рубежей в зоне СВО

Группе под командованием гвардии старшего лейтенанта Амира Шахбанова дали поручение о предотвращении высадки диверсионно-разведывательной группы противника.

Уроженец Башкирии оценил обстановку и скрытно организовал оборудование позиций инженерными средствами под регулярными обстрелами и в сложных метеоусловиях. Благодаря предпринятым военнослужащим мерам, противнику не удалось закрепиться на берегу и продвинуться к нашим рубежам.

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