Уроженец Башкирии предотвратил высадку противника у наших рубежей в зоне СВО

Военнослужащий из Кигинского района Башкирии отличился в ходе специальной военной операции. Об этом рассказали в эфире Первого канала.

Уроженец Башкирии оценил обстановку и скрытно организовал оборудование позиций инженерными средствами под регулярными обстрелами и в сложных метеоусловиях. Благодаря предпринятым военнослужащим мерам, противнику не удалось закрепиться на берегу и продвинуться к нашим рубежам.