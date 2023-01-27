В Башкирии в возрасте 97 лет ушел из жизни Великой Отечественной войны

В Чекмагушевском районе Башкирии на 98-ом году жизни скончался ветеран ВОВ Николай Осипов. Об этом сообщил глава муниципалитета Реканс Ямалеев.

Николай Осипов родился в селе Юмаш 13 декабря 1925 года в многодетной семье. В 1943 году его мобилизовали в ряды Армии СССР. Он принимал участие в боях на Курской дуге, в сражениях под Смоленском, Тулой и Брянском.