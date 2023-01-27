В Башкирии в выходные потеплеет до -1 градуса

28 и 29 января в Башкирии сохранится умеренно морозная погода. Об этом сообщили синоптики Башгидрометцентра.

Завтра, 28 января, в регионе местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -10, -15 градусов, при прояснениях - до -25. Днем столбики термометров покажут -6, -11 градусов, местами до -1 градуса.

В воскресенье, 29 января, погода в Башкирии существенно не изменится. Местами также пройдет небольшой снег. Температура воздуха в ночное и дневное время суток будет такой же, как 28 января.