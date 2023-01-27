В прошлом году из Башкирии отправили в 1,5 раза больше контейнерных поездов

В Башкортостане в прошлом году сформировали 157 контейнерных поездов. Это на 52% больше, если сравнивать с 2021 годом. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РБ.
Контейнерами перевозились жмыхи, продовольственные товары, лесные грузы, сода и химикаты. Отгрузку производили в 15 направлениях, а также было организовано ЖД сообщение через Казахстан в Китай.
Рост контейнерных перевозок связан с развитием этих услуг, с обновлением инфраструктуры. Например, в мае прошлого года на станции Стерлитамак после реконструкции заработал грузовой терминал.
Фото: Пресс-служба Минтранса РБ.