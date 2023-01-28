В Башкирии за сутки было выявлено 89 новых заболевших коронавирусом

В Башкирии на этой неделе наблюдается небольшой рост числа заболевших коронавирусом, регистрируемых каждые сутки. В Министерстве здравоохранения РБ рассказали, как изменилась статистика за сутки.

По данным на 28 января 2023 года, в республике в общей сложности отмечено 347 795 фактов заражения коронавирусом, в том числе за сутки выявлено 89 новых фактов. Выписано по выздоровлению 340 430 пациентов, из них за сутки – 14.