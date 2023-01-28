МЧС Башкирии сообщил, в какое время в пожарах чаще гибли люди в 2022 году

В МЧС по Башкирии сообщили о результатах анализа пожаров с погибшими за 2022 год. Известно, во сколько, в какие дни недели и какие люди чаще гибнут в пожарах.

По данным МЧС РБ, в республике чаще всего люди погибали в пожарах в ночное время, то есть в период с полуночи до 6 утра – 70 человек за 2022 год, то есть 30% от общего числа жертв. В вечернее время, с 18 до 24 часов, погибло 59 человек, это 25,3%. Также утром, с 6 до 12 часов, погибло в пожарах 52 человека, а это 22,3%.