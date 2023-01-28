Фермер из Башкирии выиграл восьмимиллионный грант на производство кумыса

Зубаир Гаджиев – фермер из Ермекеевского района Башкирии. Он принял участие в конкурсе грантов и выиграл 8 миллионов, которые будут направлены на производство кумыса. Об этом сообщили в Центре Управления Республикой.
Производством кумыса, национального напитка, фермер занимался вместе со своей супругой. Они приобрели ферму, кормоцех, взяли в аренду участки земли, а затем привезли кобыл учалинской породы и двоих жеребцов.
По словам бизнес-шерифа района Эльвиры Миргасимовой, Зубаир Гаджиев обратился в администрацию муниципалитета в апреле 2022 года, посетив заседание в формате «Предпринимательский час».
Фото: группа для общения Радия Хабирова с бизнесом