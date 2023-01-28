Фермер из Башкирии выиграл восьмимиллионный грант на производство кумыса

По результатам встречи мы направили ходатайство в конкурсную комиссию минсельхоза республики по отбору КФХ и ИП для участия в федеральной программе «Развитие семейных ферм в Башкирии в 2022 году». В итоге фермер стал одним из победителей конкурса.

Эльвира Миргасимова, бизнес-шериф Ермекеевского района