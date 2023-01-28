В Башкирии шьют теплые безрукавки для участников СВО

В Стерлитамакском районе шьют теплые безрукавки для участников СВО. Этот проект представила ремесленная мастерская «Татарское одеяло». В селе Мурдашево прошла выставка народного творчества.
Хором поют и работают, без дела никто не сидит. Ансамбль из Нижних Услов шьет безрукавки из овчины. Необычный проект мастера представили на выставке народного творчества в селе Мурдашево. Теплые стеганые жилетки отправят солдатам в феврале, вложив в карманы молитвы и письма.
Запустили цех в прошлом году при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Обучали односельчан и подростков шить одеяла из овечьей шерсти. Когда началась специальная военная операция, решили переквалифицировать мастерскую и начали готовить теплые безрукавки для солдат. В небольшом помещении работают 12 мастериц и помогают двое мужчин. Все они из местного народного татарского фольклорного ансамбля. Среди них Фарида Хисамова. Она готовит наполнитель для жилеток: моет, чистит, сушит шерсть.
На выставке – военком Стерлитамакского района. Почти пять лет он служил на Северном Кавказе. Подполковник как никто другой понимает, что такое находиться в окопах и палатках зимой. Военный комиссар считает, что каждый должен поддержать солдата. С начала военной операции гуманитарный конвой из района отправляли уже четыре раза.
Также на площадке народного творчества – жители из соседних деревень и сел. К примеру, ансамбль «Юрматы» из Аючево вяжет теплые носки для военнослужащих. А мастера из Кучербаева ткут паласы и учат этому ремеслу подростков. Так они проводят свои вечера с пользой для себя и других.