В Башкирии шьют теплые безрукавки для участников СВО

В Стерлитамакском районе шьют теплые безрукавки для участников СВО. Этот проект представила ремесленная мастерская «Татарское одеяло». В селе Мурдашево прошла выставка народного творчества.

Хором поют и работают, без дела никто не сидит. Ансамбль из Нижних Услов шьет безрукавки из овчины. Необычный проект мастера представили на выставке народного творчества в селе Мурдашево. Теплые стеганые жилетки отправят солдатам в феврале, вложив в карманы молитвы и письма.

Решили хоть немножко, чтобы наши ребята почувствовали кусочек тепла нашего дома, сделать вот такие жилетки из овечьей шерсти. Теперь мы шьем для наших ребят, чтобы они пришли здоровыми к своим семьям. Гульчехра Насырова, заведующая сельским клубом с. Нижние Услы, руководитель ремесленной мастерской «Татарское одеяло»

Запустили цех в прошлом году при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Обучали односельчан и подростков шить одеяла из овечьей шерсти. Когда началась специальная военная операция, решили переквалифицировать мастерскую и начали готовить теплые безрукавки для солдат. В небольшом помещении работают 12 мастериц и помогают двое мужчин. Все они из местного народного татарского фольклорного ансамбля. Среди них Фарида Хисамова. Она готовит наполнитель для жилеток: моет, чистит, сушит шерсть.

Немножко тяжеловато с непривычки. Вот так делаешь шерсть, по порядку. А потом аккуратно берешь. Видите, у них ни комочков, ничего нет. Она ровненькая. И кладем сюда, передаем девочкам. Они их кладут в жилеты. Фарида Хисамова

На выставке – военком Стерлитамакского района. Почти пять лет он служил на Северном Кавказе. Подполковник как никто другой понимает, что такое находиться в окопах и палатках зимой. Военный комиссар считает, что каждый должен поддержать солдата. С начала военной операции гуманитарный конвой из района отправляли уже четыре раза.

Наши воины, которые призваны из Республики Башкортостан – это батальоны Шаймуратова, Доставалова, контрактники, добровольцы, батальон им. Салавата Юлаева, находятся в окопах. И вот то, что женщины их поддерживают, шьют им форму, одежду, – это очень хорошее, значимое мероприятие. Они тем самым поддерживают наших воинов и приближают час победы. Рустам Кантимиров, военный комиссар г. Стерлитамака и Стерлитамакского района