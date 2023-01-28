В Уфе открылось еще одно первичное отделение РДДМ «Движение Первых»

В Центре содействия занятости молодёжи города Уфы открыли первичное отделение Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых». О целях и задачах рассказал учащимся школ и ссузов его председатель Ранис Хасанов. Он отметил, что работа РДДМ направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профориентацию ребят.

Для них организовали мастер-класс по социальному проектированию. Российское движение детей и молодёжи создали по распоряжению Президента Владимира Путина. Первые первичные отделения в республике открылись в конце декабря в центре образования «Спутник» села Чесноковка и Уфимском колледже радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности.  

Так как движение только-только зарождается, вы можете стать частью той самой истории, которую сейчас мы с вами строим. То есть потом, через много лет, когда вы будете отдавать своего ребенка в это движение, будете говорить: «А я был первым».

Ранис Хасанов, председатель первичного отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» Республики Башкортостан
Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ