В Уфе открылось еще одно первичное отделение РДДМ «Движение Первых»

Так как движение только-только зарождается, вы можете стать частью той самой истории, которую сейчас мы с вами строим. То есть потом, через много лет, когда вы будете отдавать своего ребенка в это движение, будете говорить: «А я был первым».

Ранис Хасанов, председатель первичного отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» Республики Башкортостан