В Уфе открылось еще одно первичное отделение РДДМ «Движение Первых»

В Центре содействия занятости молодёжи города Уфы открыли первичное отделение Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых». О целях и задачах рассказал учащимся школ и ссузов его председатель Ранис Хасанов. Он отметил, что работа РДДМ направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профориентацию ребят.
Для них организовали мастер-класс по социальному проектированию. Российское движение детей и молодёжи создали по распоряжению Президента Владимира Путина. Первые первичные отделения в республике открылись в конце декабря в центре образования «Спутник» села Чесноковка и Уфимском колледже радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности.