В Башкирии прошла акция «Спаси рыбок»

Не допустить замора. В Аургазинском районе прошла акция «Спаси рыбок». Экоактивисты вышли на лед водоемов, чтобы пробурить лунки для доступа кислорода подводным обитателям. А чтобы вода не замерзала, сооружали так называемые снежные муравейники.

Несколько движений ледобуром – и очередная лунка готова. Но вовсе для рыбной ловли. Дырки во льду делают, чтобы поступал кислород. Поэтому второе орудие вместо удочки – лопата.

Сквозь снег воздух спокойно проходит к лунке, а температура от самой воды не даст замерзнуть. К слову, в этом процессе важно не только пустить кислород, но и дать выйти сероводороду. Он образуются от гниющих на дне осенних листьев и водорослей. Жители Толбазов озеро Муклекуль в центре села стараются беречь.

Участие в акции «Спаси рыбку» на озере Муклекуль приняли и молодежный экоактив района, и сотрудники ветеринарной станции. Кстати, не раз случалось, что, как только открывалась новая лунка, на поверхность глотнуть свежего воздуха поднимались мальки.

Акция проходит по всему Аургазинскому району. И в первую очередь внимание уделяется озерам. На Муклекуле участники запустили в водоем еще и несколько десятков карасей. Акцию проводят ежегодно. Незамерзающие лунки позволяют рыбам не задохнуться, и, как говорят организаторы, если сделать это 3-4 раза на одном и том же водоеме в течение сезона, то замора рыбы можно избежать.