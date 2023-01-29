Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о завершении работы над мультфильмом «Северные амуры»

Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил о завершении работы над анимационным фильмом «Северные амуры». Новостью руководитель региона поделился в своих соцсетях.

Фото №1 - Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о завершении работы над мультфильмом «Северные амуры»

Отличный мультфильм получился. Яркий, красивый. А кроме того – еще и очень актуальный. Он напоминает о подвигах наших легендарных предков, которые участвовали в русско-шведской войне, били Наполеона.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Фильм был снят уфимской студией «Муха», режиссером выступил Руслан Тавабилов, а продюсерами Камиль Бузыкаев, Юнир Аминев и Артур Абдрахманов. Премьера фильма «Северные амуры» состоится в конце весны 2023 года.

Радий Хабиров сообщил, что сейчас ведется активная работа над тем, чтобы «амуров» увидели зрители по всей стране. По его словам, лента о башкирских лучниках будет отличным пособием по патриотическому воспитанию для детей и молодежи.

Мы должны знать историю своего народа, страны и всегда помнить о тех, кто ее защищал и защищает.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Фото: Радий Хабиров/vk.com.

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