Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о завершении работы над мультфильмом «Северные амуры»

Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил о завершении работы над анимационным фильмом «Северные амуры». Новостью руководитель региона поделился в своих соцсетях.
Фильм был снят уфимской студией «Муха», режиссером выступил Руслан Тавабилов, а продюсерами Камиль Бузыкаев, Юнир Аминев и Артур Абдрахманов. Премьера фильма «Северные амуры» состоится в конце весны 2023 года.
Радий Хабиров сообщил, что сейчас ведется активная работа над тем, чтобы «амуров» увидели зрители по всей стране. По его словам, лента о башкирских лучниках будет отличным пособием по патриотическому воспитанию для детей и молодежи.
Фото: Радий Хабиров/vk.com.