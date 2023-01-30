В Москве состоялась презентация мультфильма «Северные амуры»

Сегодня большое событие в культурной жизни нашей страны – состоялась презентация анимационного фильма «Северные амуры», и, как видите, она прошла с большим успехом. Во-первых, полный зал. Во-вторых, самая главная оценка – это оценка наших маленьких зрителей. Они смотрели, затаив дыхание, а когда началась финальная песня, хлопали в такт и подпевали - это очень дорогого стоит. Сегодня мы очень много спорим, какие есть наиболее действенные инструменты воспитания нашей молодежи, наших детей и, безусловно, вот такие фильмы нам нужны. Как отметил Глава республики Радий Хабиров, фильм «Северные амуры» - отличное пособие для патриотического воспитания. Нам ничего не надо придумывать, достаточно обратиться к нашей истории. Такой качественный фильм, с такой любовью сделанный, в который вложили душу и руководители республики, и постановочная группа, и десятки людей, кто озвучивал фильм, помогал. Мне кажется, что у этого фильма очень добрая дорога, которая поможет многим ребятам в нашей стране узнать свою историю, гордиться ею. После просмотра такого фильма у них родится желание прочитать какие-то произведения, проговорить, сходить в музей. Пусть таких настоящих фильмов для детей будет как можно больше!

Лилия Гумерова, председатель Федеральной национально-культурной автономии башкир России