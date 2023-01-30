В Москве состоялась презентация мультфильма «Северные амуры»

Вчера, 29 января, в Москве состоялось знаковое культурное событие — в Доме кино прошла презентация мультфильма «Северные амуры». В Белый зал на 500 мест многие семьи пришли с детьми. На премьеру прибыли почетные гости, представители культурной общественности, уроженцы Башкортостана, живущие в Москве.
Собравшихся приветствовали сенатор от Башкортостана, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, председатель Федеральной национально-культурной автономии башкир России Лилия Гумерова, заместитель министра культуры РБ Алмаз Саетов и директор Дома кино, известный режиссер-документалист Екатерина Головня.
Мультфильм создала уфимская студия «Муха» совместно с киностудией «Башкортостан» им. Амира Абдразакова при поддержке Главы республики. Радий Хабиров неоднократно отмечал важность продвижения на федеральном уровне мультфильма, который раскрывает героические страницы летописи ратных подвигов народов нашего Отечества. Зрители знакомятся с историей башкир, которые были активными участниками двух войн: русско-шведской 1788 года и Отечественной 1812 года. Именно французы прозвали башкирских конников, вооружённых луками и стрелами, «Северными амурами», сравнив их с древнеримским божеством за мастерское владение луком.
Фильм представили один из продюсеров фильма, директор киностудии «Башкортостан» имени Амира Абдразакова Юнир Аминев и один из авторов сценария, режиссер Руслан Тавабилов.
Фильм «Северные амуры» состоит из четырех эпизодов, которые преподносят исторический материал в доступной для детей форме (авторы сценария Олег Батухтин, Руслан Тавабилов, Рамиль Рахимов), в яркой красочной «упаковке» (художник-постановщик Алексей Мотавин). За музыкальное оформление фильма отвечали композитор Вероника Муртазина и музыкальный директор Илья Тавлияров (экс-солист ВИА «Чаппа»). В их прочтении музыкальным лейтмотивом фильма стала патриотическая башкирская народная песня «Любезники-любизар», которая в зависимости от ситуации приобретает то боевое, то лирическое звучание.
60-минутный фильм для зрителей пролетел на одном дыхании, показ завершился аплодисментами. Истории о славных подвигах богатыря Юмагужи, пожилого и мудрого Кылысбая, бортников-спорщиков Ихсана и Усмана, молодого Габита, отважной девушки-воина Агдалии запали в душу зрителям.
Зрители после просмотра охотно делились впечатлениями и отмечали непохожесть мультфильма «Северные амуры» на другие.
К амбициозному проекту было привлечено много известных людей. В ряды продюсеров, помимо Артура Абдрахманова и Юнира Аминева, вошел художник-карикатурист Камиль Бузыкаев. А героев картины озвучили медийные лица. Так, голосом Лилии Гумеровой в фильме говорит Екатерина II, голосом Аскара Абдразакова — Александр I. Узнаваемы в ленте и интонации министра культуры Амины Шафиковой, примерившей на себя образ Янсылу, и популярного комментатора Азамата Муратова. Также в фильме звучат голоса известных певцов башкирской эстрады Идриса Газиева (Кылысбай) и Назифы Кадыровой (Жена Кылысбая). А голос молодого воина Габита узнали в первую очередь дети.
Как уже отмечалось выше, на презентацию «Северных амуров» в Дом кино пришли многие наши земляки — уроженцы Башкортостана. Они особо отметили патриотический дух мультфильма, его актуальность для сегодняшнего дня.
Нынешний показ «Северных амуров» — предпремьерный, федеральный прокат планируется начать в конце мая. Фильм параллельно озвучивался на двух языках — русском и башкирском, в прокат он тоже выйдет на двух языках.
А продолжение — действительно, следует: финал картины заинтриговал зрителей анонсом следующей части проекта — фильма про легендарного комдива, Героя России Минигали Шаймуратова. Как пояснил режиссер, работа над новым проектом уже начата, его также будет воплощать в жизнь студия «Муха» при поддержке киностудии «Башкортостан». В новой части зрители встретятся с правнуками полюбившихся в «Северных амурах» персонажей.
Фото: Байрас Байбулов.