В Башкирии медработникам будут выплачивать дополнительно 14,5 тысяч рублей

В Башкирии медикам дополнительно будут выплачивать 14,5 тысяч рублей. Соответствующий проект нового указа опубликован на официальном сайте Министерства здравоохранения региона.

Ориентируясь на текст документа, социальные выплаты от 4,5 тысяч до 14,5 тысяч рублей будут выплачивать сотрудникам поликлиник, центральных районных, районных и участковых больниц, а также специалистам скорой помощи.