В Башкирии 93-летний житель Херсонской области обрел новую семью

93-летний Давлет Аглиуллин во время ВОВ случайно оказался на линии фронта. Во Львов из Башкирии ему нужно было перегнать лошадей. На тот момент 14-летний мальчишка сопроводил лошадей до пункта назначения. О том событии до сих пор напоминает шрам от пули на голове.
Мужчина родом из Башкирии, но ему было предоставлено жилье в Херсонской области. В мае прошлого года Давлет Гильманович решил вернуться на малую родину, ведь в селе Малояз Салаватского района у него остались родственники.
Они помогли оформить российский паспорт. А еще Аглиуллины стали участниками социальной программы по созданию приемных семей для пожилых и инвалидов.