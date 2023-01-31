В Башкирии 93-летний житель Херсонской области обрел новую семью

93-летний Давлет Аглиуллин во время ВОВ случайно оказался на линии фронта. Во Львов из Башкирии ему нужно было перегнать лошадей. На тот момент 14-летний мальчишка сопроводил лошадей до пункта назначения. О том событии до сих пор напоминает шрам от пули на голове.