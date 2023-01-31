Обеспечение военнослужащих из Башкирии, находящихся в зоне СВО, поставлено на высоком уровне

Заявки собирает специальный представитель Башкирии, который отвечает за взаимодействие республики с мобилизованными. Один из них - боец «Лесник». Ему необходимо доехать до расположения башкирских воинов, передать им груз, узнать, что им необходимо привезти с последующим караваном. Время в пути до подразделений может занять весь день, поскольку расстояние огромное, оно может достигать 500 км только в один конец.