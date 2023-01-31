Обеспечение военнослужащих из Башкирии, находящихся в зоне СВО, поставлено на высоком уровне

Военнослужащим батальонов имени Героев России Александра Доставалова и Минигали Шаймуратова, а также мобилизованным доставили очередную партию гуманитарного груза из Башкирии. Журналист телеканала БСТ Азат Садреев, водитель Иван Шабрин и оператор Вадим Исламов увидели своими глазами, как налажено обеспечение воинов, а также ознакомились с условиями воинского быта.
Напомним, Азат Садреев не в первый раз ездит с коллегами на Донбасс. Он уже рассказывал о своих впечатлениях, встречах, эмоциях во время командировок в ДНР и ЛНР. Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров отметил работу Азата Садреева, а также журналистов информагентства «Башинформ» Азата Гиззатуллина и Олега Яровикова, которые освещали ход специальной военной операции, работу гуманитарных конвоев и восстановление Донбасса.
Подразделения, в которых служат жители Башкирии, расположены недалеко от линии соприкосновения. Наши бойцы, несмотря на опасность обстрела со стороны ВСУ, получили всё, что попросили в своих заявках.
Военослужащие отметили, что обеспечение организовано на высшем уровне. В этом признались и их сослуживцы из других регионов России.
Боец с позывным «Кедр» из Саратовской области. Он с другими саратовцами не первый месяц находится на передовой рядом с бойцами из Башкирии. Воин говорит, что подразделение получило важные для них вещи с тридцатью гуманитарными конвоями.
Заявки собирает специальный представитель Башкирии, который отвечает за взаимодействие республики с мобилизованными. Один из них - боец «Лесник». Ему необходимо доехать до расположения башкирских воинов, передать им груз, узнать, что им необходимо привезти с последующим караваном. Время в пути до подразделений может занять весь день, поскольку расстояние огромное, оно может достигать 500 км только в один конец.
В составе гуманитарного каравана есть всё: начиная от тёплого белья и заканчивая банями на колёсах и бронированными «Уралами».
«Рапира», под стать своему позывному – жилистый, подтянутый, с острым взглядом.
Бойцы батальонов имени героев России Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова стоят буквально в паре километров от линии соприкосновения. Рядом с ними и первый вице-премьер Башкирии Азат Бадранов, добровольно принявший решение стать участником специальной военной операции. Напомним, Азат Бадранов координирует работу по оказанию помощи мобилизованным жителям республики в зоне СВО. В числе других задач он решает вопросы отправки воинов в отпуск и их возвращения на передовую.
«Шаймуратовец» с позывным «Нугуш» рассказал, что военнослужащие получили груз в полном объёме, несмотря на опасность. Как отметил боец, даже в этом проявляется отвага и смелость жителей Башкирии.