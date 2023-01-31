Обеспечение военнослужащих из Башкирии, находящихся в зоне СВО, поставлено на высоком уровне

Военнослужащим батальонов имени Героев России Александра Доставалова и Минигали Шаймуратова, а также мобилизованным доставили очередную партию гуманитарного груза из Башкирии. Журналист телеканала БСТ Азат Садреев, водитель Иван Шабрин и оператор Вадим Исламов увидели своими глазами, как налажено обеспечение воинов, а также ознакомились с условиями воинского быта.

Фото №1 - Обеспечение военнослужащих из Башкирии, находящихся в зоне СВО, поставлено на высоком уровне

Напомним, Азат Садреев не в первый раз ездит с коллегами на Донбасс. Он уже рассказывал о своих впечатлениях, встречах, эмоциях во время командировок в ДНР и ЛНР. Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров отметил работу Азата Садреева, а также журналистов информагентства «Башинформ» Азата Гиззатуллина и Олега Яровикова, которые освещали ход специальной военной операции, работу гуманитарных конвоев и восстановление Донбасса.

Подразделения, в которых служат жители Башкирии, расположены недалеко от линии соприкосновения. Наши бойцы, несмотря на опасность обстрела со стороны ВСУ, получили всё, что попросили в своих заявках.

Военослужащие отметили, что обеспечение организовано на высшем уровне. В этом признались и их сослуживцы из других регионов России.

Фото №2 - Обеспечение военнослужащих из Башкирии, находящихся в зоне СВО, поставлено на высоком уровне

Боец с позывным «Кедр» из Саратовской области. Он с другими саратовцами не первый месяц находится на передовой рядом с бойцами из Башкирии. Воин говорит, что подразделение получило важные для них вещи с тридцатью гуманитарными конвоями.

Гуманитарная помощь, которую присылает Башкирия, всем нам очень нужна. Мы очень благодарны башкирскому краю за то, что не забывает своих воинов. Мы неоднократно становились очевидцами того, насколько неравнодушны жители республики, которые проявляют отзывчивость по отношению к своим землякам. Наше подразделение состоит из военнослужащих Башкортостана и Саратовской области. Мы – братья.

боец с позывным «Кедр»

Заявки собирает специальный представитель Башкирии, который отвечает за взаимодействие республики с мобилизованными. Один из них - боец «Лесник». Ему необходимо доехать до расположения башкирских воинов, передать им груз, узнать, что им необходимо привезти с последующим караваном. Время в пути до подразделений может занять весь день, поскольку расстояние огромное, оно может достигать 500 км только в один конец.

Формируем списки и отправляем в республику. Работа уже отлажена и стала систематической. Многие тут говорят, что Башкирия является лучшей по обеспечению своих представителей на Донбассе. Так оно и есть.

боец с позывным «Лесник»
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В составе гуманитарного каравана есть всё: начиная от тёплого белья и заканчивая банями на колёсах и бронированными «Уралами».

Башкирские воины обеспечены всем. Если нам что-то нужно, мы знаем, что получим всё необходимое ‒ запчасти, генераторы. Мы обращаемся к республике, непосредственно к Радию Фаритовичу (Главе Башкирии Радию Хабирову – прим. ред.), знаем, что наши просьбы будут выполнены и нам всё пришлют.

боец с позывным «Лис»

В нашем подразделении служат порядка десяти жителей Башкирии. Мы очень рады, что республика не забывает нас и делает всё, чтобы мы ни в чём не нуждались. Мы знаем, что Глава Башкирии Радий Хабиров всегда держит на контроле вопрос обеспечения. Такое внимание, конечно же, важно для нас.

боец с позывным «Муслим»

Жители Башкирии не забывают своих земляков. Знаем, как в тылу не покладая рук наши жёны, матери и сёстры шьют балаклавы, вяжут носки и плетут маскировочные сети. Привет солнечной Башкирии, моему родному Стерлитамаку! У нас всё есть, спасибо вам!

боец с позывным «Ленин»

«Рапира», под стать своему позывному – жилистый, подтянутый, с острым взглядом.

Я кадровый офицер, окончил военное училище. С 18 лет с оружием. Потом вышел на пенсию, работал в охране. Когда объявили частичную мобилизацию, я сразу же пришёл в военкомат и вот я здесь. И таких, как я, тут большинство, все встали на защиту Родины по своему желанию и воле.

боец с позывным «Рапира»
Фото №3 - Обеспечение военнослужащих из Башкирии, находящихся в зоне СВО, поставлено на высоком уровне

Бойцы батальонов имени героев России Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова стоят буквально в паре километров от линии соприкосновения. Рядом с ними и первый вице-премьер Башкирии Азат Бадранов, добровольно принявший решение стать участником специальной военной операции. Напомним, Азат Бадранов координирует работу по оказанию помощи мобилизованным жителям республики в зоне СВО. В числе других задач он решает вопросы отправки воинов в отпуск и их возвращения на передовую.

Радий Фаритович Хабиров сказал, что поможет военнослужащим и в этом вопросе. Республика выделяет автобусы, которые привезут и увезут наших воинов. Транспорт приезжает в назначенную точку и увозит бойцов в Башкирию, откуда, соответственно, следующая группа также будет убывать в зону СВО.

Азат Бадранов

«Шаймуратовец» с позывным «Нугуш» рассказал, что военнослужащие получили груз в полном объёме, несмотря на опасность. Как отметил боец, даже в этом проявляется отвага и смелость жителей Башкирии.

Потомки Салавата Юлаева отступать не умеют. Слова легендарного Шаймуратова неоднократно произносит Радий Хабиров. Подтверждаем это.

боец с позывным «Нугуш»
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