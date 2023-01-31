В Стерлитамаке показали работу детского инклюзивного центра

В России с 1 февраля стартует конкурс президентских грантов для НКО.В прошлом году таким образом в республику удалось привлечь более 204 млн. рублей на реализацию различных проектов. В ближайшее время грантовую помощь получит инклюзивный центр в Стерлитамаке. Дети с инвалидностью и без вместе посещают групповые занятия. Также ребята проходят индивидуальные уроки.

Больше красок действительно стало в жизни шестилетнего Эмира. У мальчика диагностировали задержку психического развития. Но состояние близко к норме. Раньше Эмир не формулировал полные предложения. Неожиданно для мамы после очередного занятия сын выстроил целый рассказ.

Лепят медведей, тарелки, дощечки, а заодно и новых себя – тут 70 особенных детей. А с момента открытия центра курс прошли уже 160 ребят. Программа для каждого создаётся индивидуально.

Раньше занятия проходили в маленьком помещении. И вот администрация предоставила большое пространство, причём аренда здесь ниже, чем в прежнем месте. Центр «Сияние чистого разума» открыла мама особенного ребёнка. С таким же светлым как название именем. В ближайшее время получат финансовую помощь из фонда президентских грантов при поддержке ресурсного центра.