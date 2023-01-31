В Уфе в ночь на 1 февраля перекроют движение на улице Летчиков из-за расчистки снега

В башкирской столице с 21:00 31 января до 7:00 1 февраля будет ограничено движение по улице Летчиков на участке между пересечениями с Союзной и Миловской. Перекрытие проезда связано с работами по расчистке дорог и тротуаров от снега.
По информации администрации города, уборка проводится в ночное время и ранним утром для того, чтобы не мешать потоку транспорта днем. После расчистки снега на дорогах должно снизится количество заторов.
Администрация города просит жителей с пониманием отнестись к ограничению и не оставлять машины вдоль дорог – это мешает уборке снега тракторами.