Что изменится для россиян с 1 февраля

С 1 февраля материнский капитал увеличится на 11,9 %. Выплата на первого ребенка, рожденного в период с 1 января 2020 года, увеличится более чем на 60 тыс. рублей и составит почти 587 тысяч рублей. Доплата при рождении второго в случае, если семья ранее уже оформляла материнский капитал, составит 188 тысяч рублей, если же нет, то родителям будет положено 775 тысяч.