Что изменится для россиян с 1 февраля

Февраль традиционно принесет с собой ежегодную индексацию социальных выплат, пособий и компенсаций. Более 40 денежных мер поддержки населения вырастут на 11,9%. На Госуслугах с начала месяца начнет работать биометрия, а невостребованное военными жилье смогут передавать другим льготникам. К чему ещё нас готовит последний месяц зимы?
С 1 февраля материнский капитал увеличится на 11,9 %. Выплата на первого ребенка, рожденного в период с 1 января 2020 года, увеличится более чем на 60 тыс. рублей и составит почти 587 тысяч рублей. Доплата при рождении второго в случае, если семья ранее уже оформляла материнский капитал, составит 188 тысяч рублей, если же нет, то родителям будет положено 775 тысяч.
На 11,9 % вырастет единовременное пособие при рождении и минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребёнком. Также станут больше и некоторые другие выплаты.
Февраль принесёт ещё одно законодательное изменение. Операторов связи начнут штрафовать за неисполнение требований по обеспечению устойчивой работы средств связи.
В феврале внесут изменения и в профильный закон об охоте. Это даст возможность охотничьим инспекторам проводить постоянные рейды. Существенной помощью в борьбе с браконьерством станет разрешение на применение физической силы и оружия для задержания нарушителей.
С февраля невостребованные квартиры военных получат льготники. Жильё, которое предназначалось для уволенных с военной службы, но не понадобилось им, региональные власти смогут передать другим гражданам, стоящим в очереди: ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.
Также с февраля изменится перечень жизненно необходимых лекарств. Список пополнился новыми позициями, в том числе в него попали препараты для лечения ВИЧ и острого лимфобластного лейкоза. Распоряжение правительства вступает в силу 28 февраля. Среди новых позиций также «Рамиприл» в капсулах и таблетках, который применяют для лечения заболеваний сердца.