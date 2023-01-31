В Башкирии школьник наладил собственный сельскохозяйственный бизнес

15-летний Аслан из г. Дюртюли выращивает кур и кроликов. Разведением птиц и животных школьник занялся еще три года назад. Сейчас мальчик уже успешно продает мясо и обзавелся постоянными клиентами.

Пара десятков несушек обеспечивают поставки яиц и на собственный стол, и на продажу. Организовать стартап Аслана вдохновило изучение финансовой грамотности ещё в школе. Начал со сбора макулатуры, а потом прочитал о домашних фермах. На день рождения юный предприниматель попросил крольчиху. Первое потомство принесло прибыль.

Вскоре Аслан решил: надо осваивать и другие направления. Так по соседству с клетками кроликов построили курятник. Но яйца приносят меньше прибыли, чем мясо, рассуждает фермер, так что упор решил делать на кроликов.

Перед тем, как начать разведение кроликов, Аслан прочитал специализированную литературу еще советского периода. В те времена, говорит юный фермер, кроликов держали многие. Плюс к этому следил в интернете за владельцами кроличьих хозяйств, смотрел ютуб-каналы. Но кое-что в животных поразило мальчика уже во время работы с ними, например, материнский инстинкт крольчих.

Хозяйство целиком на Аслане. Но, несмотря на это, он успевает и хорошо учиться, и заниматься спортом. Изредка, говорят родители, могут помочь, когда особенно загружен учёбой.