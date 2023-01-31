В Башкирии школьник наладил собственный сельскохозяйственный бизнес

15-летний Аслан из г. Дюртюли выращивает кур и кроликов. Разведением птиц и животных школьник занялся еще три года назад. Сейчас мальчик уже успешно продает мясо и обзавелся постоянными клиентами.

Пара десятков несушек обеспечивают поставки яиц и на собственный стол, и на продажу. Организовать стартап Аслана вдохновило изучение финансовой грамотности ещё в школе. Начал со сбора макулатуры, а потом прочитал о домашних фермах. На день рождения юный предприниматель попросил крольчиху. Первое потомство принесло прибыль.

Вскоре Аслан решил: надо осваивать и другие направления. Так по соседству с клетками кроликов построили курятник. Но яйца приносят меньше прибыли, чем мясо, рассуждает фермер, так что упор решил делать на кроликов.

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Перед тем, как начать разведение кроликов, Аслан прочитал специализированную литературу еще советского периода. В те времена, говорит юный фермер, кроликов держали многие. Плюс к этому следил в интернете за владельцами кроличьих хозяйств, смотрел ютуб-каналы. Но кое-что в животных поразило мальчика уже во время работы с ними, например, материнский инстинкт крольчих.

Хозяйство целиком на Аслане. Но, несмотря на это, он успевает и хорошо учиться, и заниматься спортом. Изредка, говорят родители, могут помочь, когда особенно загружен учёбой.

Деньги, что не уходят в оборот, Аслан откладывает в банк. Ближе к выпускному, признается школьник, придется на время отойти от дел – экзамены, поступление. Но он уже готовит себе замену в лице брата. Договорились, что младший старшего в студенческие годы голодным не оставит.

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