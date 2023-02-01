В Уфе проходит профилактическая операция «Пешеход»

Автоинспекторы контролируют места, где пешеходы наиболее часто нарушают правила дорожного движения, а также водителей, которые не предоставляют право преимущества в движении пешеходам. Усиление контроля со стороны Госавтоинспекции продиктовано ростом числа аварий и пострадавших.

К слову, по статистике, наезд на пешехода – один из самых распространенных видов ДТП. Только с начала этого года на территории республики зарегистрировано больше 50 наездов на пешеходов, в результате которых два человека погибли