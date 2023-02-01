Умелец из Башкирии изобрел чудо-стул и получил патент

Житель Башкирии изобрёл сиденье, позволяющее поддерживать внутренний стержень человека. Стул-седло позволяет держать позвоночник ровно, а мышцы спины – в тонусе. Разработка способна облегчить жизнь людей, которые имеют проблемы со спиной. Автор лечебного стула уже получил федеральный патент на своё изобретение.

И ногам даст отдохнуть, и спину поможет выпрямить, и даже сделает массаж. Чудо стул имеет две поверхности. С одной стороны ровную, с другой – выпуклую, напоминающую седло.

Балансирующее сиденье позволяет менять сидушку как удобно человеку. Такая ортопедическая форма помогает развивать правильную осанку и тем самым предупреждать многие заболевания. Но это не единственная разработка мужчины.

Всё свободное время Баязит Хайруллин проводит в мастерской. Занимается мужчина и кузнечным делом. Часто помогает одночельчанам с ремонтом различной техники. Особенно востребована его помощь в период сенокоса. Любовь к столярному делу передалась ему от отца и деда. Из дерева мужчина изготавливает шкафы, сундуки и детские сани.

Но главной разработкой мужчины стало кресло-седло. Пригодится такой стул для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Свое уникальное и полезное для здоровья оборудование Баязит Хайруллин запатентовал в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.