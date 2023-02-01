Жители Аургазинского района выбрали проекты для участия в ППМИ-2023

В Аургазинском районе планируют благоустроить дома культуры, образовательные учреждения и создать детские игровые и спортивные площадки. В этом году 21 сельское поселение подало документы для участия в программе поддержки местных инициатив. Каждый сельсовет претендует на получение из бюджета республики субсидии до 1 млн. 200 тысяч рублей.

В Меселинской средней школе идет урок биологии. Класс – теплый и светлый. Замену ветхих оконных блоков и дверей на новые здесь произвели по Программе поддержки местных инициатив. Также приобрели трактор, прицепное и навесное оборудование. Теперь жители села планируют капремонт обелиска погибшим в Великой Отечественной войне солдатам и благоустройство территории. Мемориальный комплекс 1985 года давно нуждается в реконструкции.

Вечный огонь тоже хотим отремонтировать, чтобы он горел. И как память он должен жить, и чтобы вот этот памятник передавался последующему поколению. Ирина Александрова, глава Меселинского сельского поселения

Из 488 солдат домой вернулись только 180 человек. История Меселинского сельского поселения в военный период нашла отражение в школьном музее. Ветеран труда Иван Ефимов собрал богатый архив о земляках, находившихся на линии фронта, фотоматериалы, издал отдельную книгу на чувашском языке.

Большой обелиск, на чугунных плитах отлиты имена погибших и пропавших без вести. Хочется сказать, что обелиск обветшал, сейчас немного нужно обновить. Мы еще нашли неучтенных наших героев, без вести пропали около 30 человек. Их бы тоже надо включить. Иван Ефимов, житель с. Месели

Жители Султанмуратово с 2016 года – постоянные участники Программы поддержки местных инициатив. На полученные средства отремонтировали мост и образовательные учреждения. А в доме культуры обновили окна и двери, произвели внутреннюю и внешнюю отделку. Привели в порядок и кладбища.

В 2023 году собираемся по программе ППМИ закончить капремонт кладбища села Султанмуратово. Спасибо не только населению, по этой программе участвуют и спонсоры. Хочу огромное спасибо сказать спонсорам. Лена Мухамадиярова, глава Султанмуратовского сельского поселения