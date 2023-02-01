Жители Аургазинского района выбрали проекты для участия в ППМИ-2023

В Аургазинском районе планируют благоустроить дома культуры, образовательные учреждения и создать детские игровые и спортивные площадки. В этом году 21 сельское поселение подало документы для участия в программе поддержки местных инициатив. Каждый сельсовет претендует на получение из бюджета республики субсидии до 1 млн. 200 тысяч рублей.
В Меселинской средней школе идет урок биологии. Класс – теплый и светлый. Замену ветхих оконных блоков и дверей на новые здесь произвели по Программе поддержки местных инициатив. Также приобрели трактор, прицепное и навесное оборудование. Теперь жители села планируют капремонт обелиска погибшим в Великой Отечественной войне солдатам и благоустройство территории. Мемориальный комплекс 1985 года давно нуждается в реконструкции.
Из 488 солдат домой вернулись только 180 человек. История Меселинского сельского поселения в военный период нашла отражение в школьном музее. Ветеран труда Иван Ефимов собрал богатый архив о земляках, находившихся на линии фронта, фотоматериалы, издал отдельную книгу на чувашском языке.
Жители Султанмуратово с 2016 года – постоянные участники Программы поддержки местных инициатив. На полученные средства отремонтировали мост и образовательные учреждения. А в доме культуры обновили окна и двери, произвели внутреннюю и внешнюю отделку. Привели в порядок и кладбища.
В прошлом году на участие в республиканской программе от Аургазинского района было направлено 20 заявок, четверть из них стали успешными. Местные жители верят, что список победителей текущего года будет значительно больше.