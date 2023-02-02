В Башкирии к 2030 году планируют вводить в строй 4 млн квадратных метров жилья в год

К 2030 году в Башкортостане будут вводить в строй 4 млн. квадратных метров жилья ежегодно. Такие объемы, к слову, сопоставимы с потенциалом территории уфимского Забелья, которое сейчас активно застраивается. При этом параллельно власти создают инфраструктуру по федеральной программе «Стимул».
На рынке индивидуального жилищного строительства ни санкции, ни кризис существенно не повлияли на спрос и предложение. Несмотря на то, что застройщикам в прошлом году во многом пришлось перестраиваться, искать новых поставщиков, поднимать цены на недвижимость, спрос от клиентов все равно высокий, говорят специалисты. ИЖС – особая ниша.
В этом коттеджном поселке за два года построили свыше 230 домов. Темпы только растут. В целом по Уфе, например, в прошлом году сдали порядка 2 млн. квадратных метров жилья в сфере ИЖС. Впрочем, эти объемы, конечно, несопоставимы с многоэтажным жилищным строительством. И здесь девелоперы также активно развивают окраины. Например, Забелье – территории, расположенные по ту сторону реки Белой.
Весь проект рассчитан до 2027 года. При этом восточная часть Забелья в районе Затона предполагает ввод 1,5 млн квадратных метров жилья. Всего же потенциал территорий за рекой Белой – 4 млн квадратных метров. Стройка идет параллельно с созданием инфраструктуры. Например, в кварталах возводят в общей сложности 4 километра дорог. Кроме того, идет создание новой системы водоснабжения и водоотведения. Все это – по федеральной программе «Стимул».
Прошедший год стал рекордным для Башкортостана. В республике ввели в строй более 3 млн квадратных метров. Что на 5% выше по сравнению с 2021-м. И это несмотря на санкции и закрытие многих зарубежных рынков.
В этом году, уверены строители, темпы будут не ниже. Задача – с каждым годом наращивать объемы. До 2030 года в общей сложности намерены построить 23 млн. квадратных метров жилья, из расчета 34 квадрата на человека.