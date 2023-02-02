В Башкирии к 2030 году планируют вводить в строй 4 млн квадратных метров жилья в год

К 2030 году в Башкортостане будут вводить в строй 4 млн. квадратных метров жилья ежегодно. Такие объемы, к слову, сопоставимы с потенциалом территории уфимского Забелья, которое сейчас активно застраивается. При этом параллельно власти создают инфраструктуру по федеральной программе «Стимул».

На рынке индивидуального жилищного строительства ни санкции, ни кризис существенно не повлияли на спрос и предложение. Несмотря на то, что застройщикам в прошлом году во многом пришлось перестраиваться, искать новых поставщиков, поднимать цены на недвижимость, спрос от клиентов все равно высокий, говорят специалисты. ИЖС – особая ниша.

Очень много люд выезжают за город и продают квартиры в городе. Комплекс оснащен всей инфраструктурой. Спрос сейчас опережает предложение. Чулпан Кадырова, эксперт строительной компании «Жилой квартал»

В этом коттеджном поселке за два года построили свыше 230 домов. Темпы только растут. В целом по Уфе, например, в прошлом году сдали порядка 2 млн. квадратных метров жилья в сфере ИЖС. Впрочем, эти объемы, конечно, несопоставимы с многоэтажным жилищным строительством. И здесь девелоперы также активно развивают окраины. Например, Забелье – территории, расположенные по ту сторону реки Белой.

Начали освоение этой территории с двух микрорайонов – 21-го и 23-го квартала. На сегодня введено уже шесть жилых домов, в них – 96 тысяч квадратных метров. В 2023 году планируется ввести 54 тыс. квадратных метров жилья. Олег Городничин, заместитель генерального директора по производству инвестиционно-строительного комитета г. Уфы

Весь проект рассчитан до 2027 года. При этом восточная часть Забелья в районе Затона предполагает ввод 1,5 млн квадратных метров жилья. Всего же потенциал территорий за рекой Белой – 4 млн квадратных метров. Стройка идет параллельно с созданием инфраструктуры. Например, в кварталах возводят в общей сложности 4 километра дорог. Кроме того, идет создание новой системы водоснабжения и водоотведения. Все это – по федеральной программе «Стимул».

Это дает возможность перспективного развития территории с возможностью застройки микрорайона и привлечения в республику дополнительных инвестиций. Александр Иванов, генеральный директор «Уфаводоканала»

Прошедший год стал рекордным для Башкортостана. В республике ввели в строй более 3 млн квадратных метров. Что на 5% выше по сравнению с 2021-м. И это несмотря на санкции и закрытие многих зарубежных рынков.

Когда в одном квартале строится не только жилье, но инфраструктура, это позволяет досрочно сдавать эти объекты. Артем Ковшов, заместитель министра строительства Республики Башкортостан