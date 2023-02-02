В Уфе возобновит работу магазин одежды Mango

В уфимском ТРЦ «Планета» возобновил работу магазин одежды Mango. Об этом в социальных сетях сообщили представители комплекса. Администрация рассказала, что магазин проводит распродажу со скидками до 70%.

Напомним, магазин Mango, как и ряд других бутиков, закрылись в Уфе и всей России в марте 2022 года. Это связано с тем, что их иностранные владельцы решили свернуть свой бизнес в стране.