В Башкирии вузы направят 1,8 млн рублей на поддержку детей участников СВО

В текущем году высшие учебные заведения республики направят 1,8 млн рублей на материальную поддержку студентов-детей участников специальной военной операции. Помощь окажут в части оплаты коммерческого обучения, коммунальных услуг в общежитиях и предоставлении путевок в санатории.

По словам премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова, в республике в настоящий момент работают 93 колледжа и восемь вузов, где учатся 536 и 122 студентов соответственно из числа детей участников спецоперации. Учащимся колледжей республика оказывает такие меры поддержки: бесплатное горячее питание, сертификаты на обучение и обеспечение местами в общежитиях.