В Башкирии частные приюты для животных смогут рассчитывать на господдержку

Депутаты Госсобрания Башкирии в окончательном чтении готовы принять закон, который позволит частным приютам для животных рассчитывать на государственную поддержку.
Закон будет принят на ближайшем пленарном заседании в феврале. Согласно нововведению, частные приюты, наряду с муниципальными и государственными, могут рассчитывать на меры поддержки, предусмотренные для социально ориентированных некоммерческих организаций.
Депутаты считают, что господдержка будет стимулировать создание частных приютов для животных. Что, в свою очередь, позволит сократить количество бездомных животных.