В Уфе Родильный дом № 3 переименован в Городской клинический перинатальный центр

В Уфе Родильный дом №3 переименовали в Городской клинический перинатальный центр, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РБ. Учреждение оказывает специализированную помощь женщинам и новорожденным крупных районов города, но и другим муниципальным образованиям: Благовещенскому, Нуримановскому, Иглинскому районам и Бирскому медицинскому округу с прилегающими районами.
В состав Городского клинического перинатального центра входят родильный дом, две женские консультации, а также медицинский диагностический центр женского здоровье и отделение реабилитации женщин.
В Минздраве пояснили, что основная деятельность Родильного дома сохранится.
Фото: пресс-служба Минздрава РБ