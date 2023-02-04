В Уфе Родильный дом № 3 переименован в Городской клинический перинатальный центр

В Уфе Родильный дом №3 переименовали в Городской клинический перинатальный центр, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РБ. Учреждение оказывает специализированную помощь женщинам и новорожденным крупных районов города, но и другим муниципальным образованиям: Благовещенскому, Нуримановскому, Иглинскому районам и Бирскому медицинскому округу с прилегающими районами.

Фото №1 - В Уфе Родильный дом № 3 переименован в Городской клинический перинатальный центр

В состав Городского клинического перинатального центра входят родильный дом, две женские консультации, а также медицинский диагностический центр женского здоровье и отделение реабилитации женщин.

В Минздраве пояснили, что основная деятельность Родильного дома сохранится.

Родильный дом также является клинической базой двух кафедр: «Акушерства и гинекологи с курсом ИДПО» и "Факультетской педиатрии с курсами педиатрии, неонатологии и симуляционным центром ИДПО", проводит обучение. Новое название Городской клинический перинатальный центр Уфы полностью отражает уровень оказания медицинской помощи в данном медицинском учреждении.

Пресс-служба Минздрава РБ

Фото: пресс-служба Минздрава РБ

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