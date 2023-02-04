В Уфе Родильный дом № 3 переименован в Городской клинический перинатальный центр

Родильный дом также является клинической базой двух кафедр: «Акушерства и гинекологи с курсом ИДПО» и "Факультетской педиатрии с курсами педиатрии, неонатологии и симуляционным центром ИДПО", проводит обучение. Новое название Городской клинический перинатальный центр Уфы полностью отражает уровень оказания медицинской помощи в данном медицинском учреждении.

Пресс-служба Минздрава РБ