В Башкирии состоялась премьера обновленного спектакля «Красный паша»

Со времени первой постановки «Красного паши» прошло более 40 лет, но для меня это было словно вчера. Мы были студентами 1 курса, когда нас привлекли в массовые сцены. Остались яркие впечатления. К тому времени уже состоялся показ спектакля в Москве и он вызвал большой резонанс, было рекомендовано создать по нему телеспектакль. В течение недели в Уфе работала московская съемочная группа телефильма, снимали без зрителей. Для того времени это было сенсацией, что в Уфу приехала команда с первого телеканала страны. Показали телефильм на весь СССР. Для башкирского искусства это стало исторической вехой, и мы осознавали, что участвуем в огромном событии. После телепоказа в театр и автору Нажибу Асанбаеву пришло много писем. А в 1986 году Башкирский театр впервые выехал на зарубежный фестиваль в Дамаск, и, к сожалению, во время гастролей там умер актер Хусаин Кудашев. Прием был очень высокий, восторженный, и больное сердце актера не выдержало. После его смерти спектакль сошел с репертуара театра. И вот сегодня, наконец, спектакль возродился в новом качестве. Голоса великих актеров, которые играли в прежнем спектакле, и сегодня звучат у нас в ушах, и мы нашу премьеру посвящаем их памяти.

Хурматулла Утяшев