В Башкирии состоялась премьера обновленного спектакля «Красный паша»

В Башкирском академическом театре им. Мажита Гафури 3 февраля состоялась премьера спектакля «Красный паша» (12+). Поставил спектакль главный режиссер Башдрамы Айрат Абушахманов. Автором инсценировки стала Динара Каюмова. Поставлен спектакль по пьесе башкирского писателя Нажиба Асанбаева.

Фото №1 - В Башкирии состоялась премьера обновленного спектакля «Красный паша»

В «Башинформе» отметили, что в республике по инициативе Главы региона Радия Хабирова уделяется особое внимание тому, чтобы вернуть людям незаслуженно забытые имена и увековечить память героев. Например, спустя годы было увековечено имя командира 112-й Башкавдивизии Минигали Шаймуратова, который только недавно получил звание Героя России.

Вернемся к постановке «Красный паша». Динара Каюмова подчеркнула, что в спектакле усилили документальную составляющую, вернули многим персонажам настоящие имена.

В репертуаре театра появилась постановка о нашем великом земляке, советском дипломате Кариме Хакимове, который внес значительный вклад в историю страны, смог подружить Советский союз с Саудовской Аравией, где до сих пор вспоминают нашего земляка с огромным уважением. Над инсценировкой мы работали совместно с Айратом Абушахмановым. Он всегда работает кропотливо, умеет увлечь команду, ищет акценты. Так как Карим Хакимов был исторической личностью, мы решили вернуть настоящие имена героев. Например, в пьесе Нажиба Асанбаева король Аравии — Ягафар, а его настоящее имя - Абдельазиз ибн Сауд; в пьесе английский разведчик, дипломат был Мельбурн, а у нас — Лоуренс Аравийский. Также были внесены дополнительные тексты про детство и юность Карима Хакимова. 

Динара Каюмова
Фото №2 - В Башкирии состоялась премьера обновленного спектакля «Красный паша»

Она добавила, что информподдержку театру оказал музей Карима Хакимова, который располагается в Бижбулякском районе. В фойе театра к премьере музей подготовил выставку.

Режиссер Айрат Абушахманов, чтобы поставить спектакль, посвятил много времени изучению источников. Так режиссеру удалось передать информацию артистам.

В пьесе у Асанбаева есть такие слова: дипломат — это полководец без оружия, он побеждает словом, умением договариваться, гибкостью. Сама личность Карима Хакимова — уникальная, даже если сравнивать с великим Цюрупой, Хакимов покруче будет! Еще ни одному дипломату не удавалось подружить королевскую семью и первое лицо Саудовской Аравии с нашей страной, а тогда семья и вся страна были в близких отношениях с СССР. И это было сделано без единого выстрела. Это великий дар, талант!

Айрат Абушахманов

Также в новой постановке уделили внимание и детству Карима Хакимова. По архивам и воспоминаниям решено было воссоздать детские годы героя.

Уфимская волна

В предыдущей версии образ героя, Карима Хакимова, многим запомнился в исполнении Ахтяма Абушахманова. Он посетил эту премьеру как зритель. А главную роль исполнил актер, лауреат Государственной премии им. Ш. Бабича Азат Валитов.

О личности Карима Хакимова очень много написано, есть уникальная книга Озерова «Карим Хакимов: летопись жизни». Хотелось бы, чтобы многие люди прочитали ее. Также я встречался с Ахтямом Ахатовичем Абушахмановым, он мне очень много рассказал. В интернете есть много документальных фильмов о Кариме Хакимове. Проникались, изучали, открывали эту легендарную личность. Когда я в первый раз посмотрел документальный фильм о нем – я был поражен, настолько он оказался необычным, неординарным, личностью с богатым внутренним миром. Всё, что он сделал в то время для СССР, – актуально и сейчас. Мне кажется, такие люди, как он, пока что больше не рождались. И я горжусь тем, что он наш земляк.

Азат Валитов
Фото №3 - В Башкирии состоялась премьера обновленного спектакля «Красный паша»

Также в первой постановке «Красного паши» роль стражника сыграл Народный артист РФ и Башкирии Хурматулла Утяшев. В этот раз он исполнил роль короля Абдель Азиза ибн Сауда.

Со времени первой постановки «Красного паши» прошло более 40 лет, но для меня это было словно вчера. Мы были студентами 1 курса, когда нас привлекли в массовые сцены. Остались яркие впечатления. К тому времени уже состоялся показ спектакля в Москве и он вызвал большой резонанс, было рекомендовано создать по нему телеспектакль. В течение недели в Уфе работала московская съемочная группа телефильма, снимали без зрителей. Для того времени это было сенсацией, что в Уфу приехала команда с первого телеканала страны. Показали телефильм на весь СССР. Для башкирского искусства это стало исторической вехой, и мы осознавали, что участвуем в огромном событии. После телепоказа в театр и автору Нажибу Асанбаеву пришло много писем. А в 1986 году Башкирский театр впервые выехал на зарубежный фестиваль в Дамаск, и, к сожалению, во время гастролей там умер актер Хусаин Кудашев. Прием был очень высокий, восторженный, и больное сердце актера не выдержало. После его смерти спектакль сошел с репертуара театра. И вот сегодня, наконец, спектакль возродился в новом качестве. Голоса великих актеров, которые играли в прежнем спектакле, и сегодня звучат у нас в ушах, и мы нашу премьеру посвящаем их памяти.

Хурматулла Утяшев

Зрители встретили премьеру бурными аплодисментами. Также группу постановщиков и актеров поздравила первый замминистра культуры Наталья Лапшина.

Возвращение по инициативе Радия Хабирова имени и славы первого советского полпреда Карима Хакимова, «Красного паши» сейчас сродни второй его реабилитации после незаслуженного многолетнего забвения, а возвращение безусловного общенародного хита 80-х на сцену Башдрамтеатра — волнующее событие и настоящий праздник, не столько для театралов, сколько для всей общественности.

Шамиль Валеев, публицист, сопредседатель регионального отделения ОНФ

Посетила театр в день премьеры и внучатая племянница Карима Хакимова - Зарема Гиндуллина.

Моя бабушка была родной сестрой Карима Хакимова, ее муж, мой дед Гадилов Лутфи Закирович был первым биографом Карима Хакимова. Он первым поднял тему репрессий, стоял у истоков музея, книги. Бижбулякский район оказывает огромную помощь в увековечении имени своего выдающегося земляка. Это привлекает мировую общественность. Именно Башкортостан имеет уникальные архивы, фонды, для изучения документов легендарного дипломата приезжают из Москвы, Питера и зарубежья. Это наше достояние, наше наследие. Огромная благодарность Главе республики, создателям спектакля и каждому артисту.

Зарема Гиндуллина

Байопик — один из самых сложных жанров, на мой взгляд. Отрадно, что Башдрам обращается к дорогим нашему сердцу именам. Красный паша — человек-легенда, и теперь он  вернулся на нашу сцену. Визуальный ряд в данном спектакле оправдан и работает на историю.

Шаура Шакурова, драматург

Поздравляю театр с премьерой, в спектакль «Красный паша» удалось вдохнуть новое дыхание. Спектакль в своей новой версии звучит очень актуально, ведь в наше непростое время тема сохранения мира между народами приобретает особое значение. В этой постановке образ Карима Хакимова раскрывается с новых сторон, в том числе и через детские годы. Хочется также отметить вклад театральной династии Абушахмановых: если в первой постановке главную роль играл Ахтям Абушахманов, режиссер нынешней версии спектакля — его сын Айрат Абушахманов, мы видим преемственность поколений. Очень хорошо, что создатели спектакля сохранили ставшую символом родины песню Мурада Ахметова «Бик һағындым һине, тыуған илем» - в нынешней постановке ее исполняет Фанис Рахметов.

Кадим Аралбай, народный поэт Башкортостана

В постановке роли исполняли и актеры с опытом, которых давно знает зритель, и молодые дарования, которые недавно окончили институт. Например, роль супруги Карима Хакимова сыграли Сабина Киреева и заслуженная артистка Башкортостана Ильгиза Гильманова. Самого Карима Хакимова в детстве играет Линар Баитов.

Постановка будет показана по всей Башкирии. Также школьники смогут посмотреть спектакль по «Пушкинской карте». Первый показ состоялся на малой Родине Карима Хакимова в Бижбулякском районе.

Фото: Руслан Юлтаев - пресс-служба Башдрамтеатра им. М. Гафури

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