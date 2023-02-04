В Башкирии состоялась премьера обновленного спектакля «Красный паша»
В Башкирском академическом
театре им. Мажита Гафури 3 февраля состоялась премьера спектакля «Красный паша»
(12+). Поставил спектакль главный режиссер Башдрамы Айрат Абушахманов. Автором
инсценировки стала Динара Каюмова. Поставлен спектакль по пьесе башкирского
писателя Нажиба Асанбаева.
В «Башинформе»
отметили, что в республике по инициативе Главы региона Радия Хабирова уделяется
особое внимание тому, чтобы вернуть людям незаслуженно забытые имена и увековечить
память героев. Например, спустя годы было увековечено имя командира 112-й
Башкавдивизии Минигали Шаймуратова, который только недавно получил звание Героя
России.
Вернемся к
постановке «Красный паша». Динара Каюмова подчеркнула, что в спектакле усилили
документальную составляющую, вернули многим персонажам настоящие имена.
В репертуаре
театра появилась постановка о нашем великом земляке, советском дипломате
Кариме Хакимове, который внес значительный вклад в историю страны, смог
подружить Советский союз с Саудовской Аравией, где до сих пор вспоминают нашего
земляка с огромным уважением. Над инсценировкой мы работали совместно с Айратом
Абушахмановым. Он всегда работает кропотливо, умеет увлечь команду, ищет
акценты. Так как Карим Хакимов был исторической личностью, мы решили вернуть
настоящие имена героев. Например, в пьесе Нажиба Асанбаева король Аравии —
Ягафар, а его настоящее имя - Абдельазиз ибн Сауд; в пьесе английский
разведчик, дипломат был Мельбурн, а у нас — Лоуренс Аравийский. Также были
внесены дополнительные тексты про детство и юность Карима Хакимова.
Динара Каюмова
Она добавила,
что информподдержку театру оказал музей Карима Хакимова, который располагается
в Бижбулякском районе. В фойе театра к премьере музей подготовил выставку.
Режиссер Айрат
Абушахманов, чтобы поставить спектакль, посвятил много времени изучению
источников. Так режиссеру удалось передать информацию артистам.
В пьесе у
Асанбаева есть такие слова: дипломат — это полководец без оружия, он побеждает
словом, умением договариваться, гибкостью. Сама личность Карима Хакимова —
уникальная, даже если сравнивать с великим Цюрупой, Хакимов покруче будет! Еще
ни одному дипломату не удавалось подружить королевскую семью и первое лицо
Саудовской Аравии с нашей страной, а тогда семья и вся страна были в близких
отношениях с СССР. И это было сделано без единого выстрела. Это великий дар,
талант!
Айрат Абушахманов
Также в новой
постановке уделили внимание и детству Карима Хакимова. По архивам и
воспоминаниям решено было воссоздать детские годы героя.
В предыдущей
версии образ героя, Карима Хакимова, многим запомнился в исполнении Ахтяма
Абушахманова. Он посетил эту премьеру как зритель. А главную роль исполнил актер,
лауреат Государственной премии им. Ш. Бабича Азат Валитов.
О личности
Карима Хакимова очень много написано, есть уникальная книга Озерова «Карим
Хакимов: летопись жизни». Хотелось бы, чтобы многие люди прочитали
ее. Также я встречался с Ахтямом Ахатовичем Абушахмановым, он мне очень много
рассказал. В интернете есть много документальных фильмов о Кариме Хакимове.
Проникались, изучали, открывали эту легендарную личность. Когда я в первый раз
посмотрел документальный фильм о нем – я был поражен, настолько он оказался
необычным, неординарным, личностью с богатым внутренним миром. Всё, что он
сделал в то время для СССР, – актуально и сейчас. Мне кажется, такие люди, как
он, пока что больше не рождались. И я горжусь тем, что он наш земляк.
Азат Валитов
Также в первой
постановке «Красного паши» роль стражника сыграл Народный артист РФ и Башкирии Хурматулла
Утяшев. В этот раз он исполнил роль короля Абдель Азиза ибн Сауда.
Со времени
первой постановки «Красного паши» прошло более 40 лет, но для меня это было
словно вчера. Мы были студентами 1 курса, когда нас привлекли в массовые сцены.
Остались яркие впечатления. К тому времени уже состоялся показ спектакля в
Москве и он вызвал большой резонанс, было рекомендовано создать по нему
телеспектакль. В течение недели в Уфе работала московская съемочная группа телефильма,
снимали без зрителей. Для того времени это было сенсацией, что в Уфу приехала
команда с первого телеканала страны. Показали телефильм на весь СССР. Для
башкирского искусства это стало исторической вехой, и мы осознавали, что
участвуем в огромном событии. После телепоказа в театр и автору Нажибу
Асанбаеву пришло много писем. А в 1986 году Башкирский театр впервые выехал на
зарубежный фестиваль в Дамаск, и, к сожалению, во время гастролей там умер
актер Хусаин Кудашев. Прием был очень высокий, восторженный, и больное сердце
актера не выдержало. После его смерти спектакль сошел с репертуара театра. И
вот сегодня, наконец, спектакль возродился в новом качестве. Голоса великих
актеров, которые играли в прежнем спектакле, и сегодня звучат у нас в ушах, и мы
нашу премьеру посвящаем их памяти.
Хурматулла Утяшев
Зрители
встретили премьеру бурными аплодисментами. Также группу постановщиков и актеров
поздравила первый замминистра культуры Наталья Лапшина.
Возвращение по
инициативе Радия Хабирова имени и славы первого советского полпреда Карима
Хакимова, «Красного паши» сейчас сродни второй его реабилитации после
незаслуженного многолетнего забвения, а возвращение безусловного общенародного
хита 80-х на сцену Башдрамтеатра — волнующее событие и настоящий праздник, не
столько для театралов, сколько для всей общественности.
Шамиль Валеев, публицист, сопредседатель регионального отделения ОНФ
Посетила театр
в день премьеры и внучатая племянница Карима Хакимова - Зарема Гиндуллина.
Моя бабушка
была родной сестрой Карима Хакимова, ее муж, мой дед Гадилов Лутфи Закирович
был первым биографом Карима Хакимова. Он первым поднял тему репрессий, стоял у
истоков музея, книги. Бижбулякский район оказывает огромную помощь в
увековечении имени своего выдающегося земляка. Это привлекает мировую
общественность. Именно Башкортостан имеет уникальные архивы, фонды, для
изучения документов легендарного дипломата приезжают из Москвы, Питера и
зарубежья. Это наше достояние, наше наследие. Огромная благодарность Главе
республики, создателям спектакля и каждому артисту.
Зарема Гиндуллина
Байопик — один
из самых сложных жанров, на мой взгляд. Отрадно, что Башдрам обращается к
дорогим нашему сердцу именам. Красный паша — человек-легенда, и теперь он
вернулся на нашу сцену. Визуальный ряд в данном спектакле оправдан и работает
на историю.
Шаура Шакурова, драматург
Поздравляю
театр с премьерой, в спектакль «Красный паша» удалось вдохнуть новое дыхание. Спектакль
в своей новой версии звучит очень актуально, ведь в наше непростое время тема
сохранения мира между народами приобретает особое значение. В этой постановке
образ Карима Хакимова раскрывается с новых сторон, в том числе и через детские
годы. Хочется также отметить вклад театральной династии Абушахмановых: если в
первой постановке главную роль играл Ахтям Абушахманов, режиссер нынешней
версии спектакля — его сын Айрат Абушахманов, мы видим преемственность
поколений. Очень хорошо, что создатели спектакля сохранили ставшую символом
родины песню Мурада Ахметова «Бик һағындым һине, тыуған илем» - в нынешней
постановке ее исполняет Фанис Рахметов.
Кадим Аралбай, народный поэт Башкортостана
В постановке
роли исполняли и актеры с опытом, которых давно знает зритель, и молодые
дарования, которые недавно окончили институт. Например, роль супруги Карима Хакимова сыграли Сабина Киреева и заслуженная
артистка Башкортостана Ильгиза Гильманова. Самого Карима Хакимова в детстве играет
Линар Баитов.
Постановка будет показана по всей
Башкирии. Также школьники смогут посмотреть спектакль по «Пушкинской карте». Первый
показ состоялся на малой Родине Карима Хакимова в Бижбулякском районе.
Фото: Руслан Юлтаев - пресс-служба Башдрамтеатра им. М. Гафури