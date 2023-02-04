В Башкирии записаться на прием к врачу можно и в выходные дни: как это сделать

Эксперты Центра Управления Республикой и Министерства здравоохранения Башкирии объяснили все, что необходимо знать по вопросам записи к врачу. Отметим, что сделать это можно даже в выходные дни.

На выходных любой житель Башкирии может записаться на прием к врачу, например, позвонив в Контакт-центр Минздрава РБ. В субботу звонки принимают с 8:00 до 16:00, в воскресенье – с 8:00 до 14:00. В будни Контакт-центр работает с 7:30 до 19:00. Позвонить необходимо по номеру 122 (добавочный 2). Звонок для абонентов «МТС», «Билайн» и «Мегафон» будет бесплатным.

Также записаться можно в регистратуре медучреждения по телефону или лично, через портал Госуслуг, через Единый медицинский портал, с помощью мобильного приложения «К врачу» или воспользоваться инфоматами, которые можно найти в холле поликлиники (внешне они напоминают банкоматы).

Экстренная помощь пациентам оказывается в течение 20 минут. Неотложную помощь должны оказать в течение 2 часов. Прием участкового врача на дому или в поликлинике должны провести в течение 24 часов. Консультация при подозрении на онкологические заболевания проводится в течение трех рабочих дней, а плановая консультация врача-специалиста - в течение 14 рабочих дней. Также в течение 14 рабочих дней должны быть проведены плановые исследования, в том числе МРТ, КТ, УЗИ и другие.

Решение о том, какая помощь требуется пациенту, принимает диспетчер. Они задают несколько уточняющих вопросов, чтобы правильно определить степень срочности.

В случае, если у человека травма, сердечный приступ, инсульт, потеря сознания, то есть имеется прямая угроза жизни, оказывается скорая помощь. Если имеется угроза здоровью, то есть температура, обострение хронической болезни, то в этом случае оказывается неотложная помощь.

Дефицит врачей существует, и это важный вопрос, который, увы, нельзя решить одномоментно. Потому, если возникает экстренная ситуация, например, у вас заболело ухо, то ждать очереди 14 дней не нужно. В экстренных случаях пациента должны принять в день обращения. Для этого нужно обратиться в кабинет неотложной медпомощи.

Согласно приказу Минздрава Башкирии №530-д, самостоятельно пациент может записаться к терапевту, хирургу, офтальмологу, лору, дерматологу, стоматологу, акушер-гинекологу, урологу, психиатру-наркологу, а также к фтизиатру, детскому психиатру ли фельдшеру. В остальных случаях запись ведется через терапевта.

Также стоит отметить, что инвалиды 1 и 2 групп, а также участники ВОВ, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники концлагерей, почетные доноры России и другие льготники могут прийти к любому врачу без записей и очередей.

Также, если вы состоите на диспансерном учете, то можете попасть к своему профильному врачу напрямую, не получая направления терапевта.