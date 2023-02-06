Башкирия – на втором месте в стране по объему регистрационных действий с недвижимостью

Республика заняла второе место в стране по объему регистрационных действий с недвижимостью. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель Управления Росреестра по Башкортостану Петр Клец на заседании годовой ведомственной коллегии. Эти показатели, по его словам, говорят об уровне покупательской способности в регионе.
В Башкортостане также ведется работа по созданию полного и точного реестра недвижимости, исправление исторически накопленных реестровых ошибок и установление точных координат границ. Эти процессы ведутся в рамках госпрограммы «Национальная система пространственных данных». Башкортостан в числе тех, кто вошел в число регионов-участников.