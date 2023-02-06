Башкирия – на втором месте в стране по объему регистрационных действий с недвижимостью

Республика заняла второе место в стране по объему регистрационных действий с недвижимостью. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель Управления Росреестра по Башкортостану Петр Клец на заседании годовой ведомственной коллегии. Эти показатели, по его словам, говорят об уровне покупательской способности в регионе.