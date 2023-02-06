Семья из Уфы изготавливает окопные свечи для участников СВО

Уфимская семья изготавливает окопные свечи для солдат СВО. Уже 220 таких изделий Карышевы передали в региональный сборный пункт проекта «Народный фронт. Всё для победы!».

Папа с дочкой занимают свободные вечера полезным делом. Они изготавливают окопные свечи для бойцов СВО. Пищевой парафин растапливают на плите и заливают в консервную банку. Жидкость остужается за 10-15 минут. Технологию «свечного» производства семья Карышевых освоила быстро. За раз они могут залить 50-60 штук. Даже котелок воды на такой свече закипает за 15 минут, можно подсушить обувь и  подогреть еду.

Это, наверное, мало что, чем мы можем помочь, потому что высокотехнологичное оборудование нам пока не под силу, а залить свечу, как бы это несложно. Это быстро, и для нашей семьи не вызывает никаких трудностей.

Константин Карышев

Как муж предложил идею, я поддержала. Начала искать информацию, как ее правильно делать, из чего делать, какой парафин нужен, какой пропорции. То есть как бы стало интересно. Оказывается, многие их делают. По всей России наши женщины трудятся.

Регина Карышева

На несколько недель квартира Карышевых превратилась в мастерскую. Уже 220 готовых свечей с трогательным стихотворением они передали представителям проекта «Народный фронт. Всё для победы!».

Уфимская волна
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