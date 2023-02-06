Семья из Уфы изготавливает окопные свечи для участников СВО

Уфимская семья изготавливает окопные свечи для солдат СВО. Уже 220 таких изделий Карышевы передали в региональный сборный пункт проекта «Народный фронт. Всё для победы!».
Папа с дочкой занимают свободные вечера полезным делом. Они изготавливают окопные свечи для бойцов СВО. Пищевой парафин растапливают на плите и заливают в консервную банку. Жидкость остужается за 10-15 минут. Технологию «свечного» производства семья Карышевых освоила быстро. За раз они могут залить 50-60 штук. Даже котелок воды на такой свече закипает за 15 минут, можно подсушить обувь и подогреть еду.
На несколько недель квартира Карышевых превратилась в мастерскую. Уже 220 готовых свечей с трогательным стихотворением они передали представителям проекта «Народный фронт. Всё для победы!».