В Башкирии назвали количество двойняшек и тройняшек, которые родились в прошлом году

Стало известно, сколько двойняшек и тройняшек родились в Башкирии в 2022 году. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на Госкомитет по делам юстиции.

Фото №1 - В Башкирии назвали количество двойняшек и тройняшек, которые родились в прошлом году

В республике за год родилось 408 двоен и 4 тройни. Всего в регионе за прошлый год зарегистрировали 36 497 актов о рождении. Из них количество зарегистрированных мальчиков составило — 18 553, девочек — 17 994.

В отделе ЗАГС Альшеевского района зарегистрирована первая двойня в 2023 году. Родители назвали девочек красивыми созвучными именами Лия и Мия.

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