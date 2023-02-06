В Башкирии назвали количество двойняшек и тройняшек, которые родились в прошлом году

Стало известно, сколько двойняшек и тройняшек родились в Башкирии в 2022 году. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на Госкомитет по делам юстиции.
В республике за год родилось 408 двоен и 4 тройни. Всего в регионе за прошлый год зарегистрировали 36 497 актов о рождении. Из них количество зарегистрированных мальчиков составило — 18 553, девочек — 17 994.
В отделе ЗАГС Альшеевского района зарегистрирована первая двойня в 2023 году. Родители назвали девочек красивыми созвучными именами Лия и Мия.