В Башкирии усиливают меры профилактики птичьего гриппа

Не допустить заноса и распространения болезни. Перед началом весенней миграции перелётных птиц в республике усиливают меры по профилактике птичьего гриппа. В частности, у домашних пернатых, которые были привиты от высокопатогенного заболевания, проверяют наличие в крови антител, при необходимости птицу прививают.

Скоро гуси будут активно нестись, а ближе к середине марта начнётся миграция перелётных птиц. К этому моменту у домашних пернатых должен выработаться устойчивый иммунитет. У вакцинированного осенью от высокопатогенного птичьего гриппа поголовья берут кровь на наличие антител.

Если титр у нас будет пониже 1,125 – ревакцинация нужна будет. Если более тысячи голов в данном птичнике, мы исследуем 25 проб. Розалия Кальметьева, ветеринарный врач

Птицеводческое хозяйство в селе Старокучербаево Благоварского района занимается реализацией инкубационного яйца и молодняка. Это единственное в стране сельхозпредприятие, где содержится такое многообразие пород гусей. Общая численность пернатых приближается к 10 тысячам. Абсолютно всё поголовье вакцинировано от птичьего гриппа. Руководитель хозяйства, который является еще и доктором сельскохозяйственных наук, не понаслышке знает, как может быть опасен вирус H5N1.

Вирус на самом деле очень опасный, если он в острой форме протекает, то инкубационный период сохраняется буквально 2-4 дня, летальность доходит до 100 процентов. Альберт Фаррахов, руководитель птицеводческого хозяйства

Если обнаружится даже единственный случай птичьего гриппа, поголовье уничтожается не только у производителя, но и населения в радиусе 5 километров от очага заражения. Поэтому сотрудники районных ветстанций проводят профилактические беседы с сельчанами и вакцинируют домашнюю птицу, которая содержится в личных подсобных хозяйствах.

Мы по телевизору смотрим, что болеют, умирают, передают друг другу. Жалко птиц убивать-то так просто, поэтому делаем вот вакцинацию против птичьего гриппа. Радик Бирдин, житель с. Старокучербаево

У нас это кропотливая ежедневная работа. Раздается рекомендация частному сектору, чтобы они держали свою птицу – поголовье закрытого типа, чтобы не было контакта с синантропной птицей, то есть перелетной, потому что основными переносчиками являются они. Ильгиз Ахтямов, начальник противоэпизоотического отряда Благоварской районной ветеринарной станции

Меры по недопущению заноса и распространения птичьего гриппа в Башкортостане были приняты после 2021 года, когда на территории как раз Благоварского и Туймазинского районов зарегистрировали в общей сложности пять очагов высокопатогенного заболевания. Управление ветеринарии республики обратилось в Минсельхоз страны с просьбой включить регион в перечень субъектов, на территории которых проводится вакцинация против вируса H5N1. В итоге с прошлого года в Башкортостане птицу – в первую очередь, водоплавающую – начали активно прививать.

Прививали мы в первую очередь особо угрожаемые территории, особо угрожаемые хозяйства, где существует риск возникновения данной болезни. Это те районы, где большая концентрация водоёмов, это те хозяйства, которые содержат птицу открытым методом – не как птицефабрики закрытого типа, а выгульное содержание. В основном это утки, гуси. Руслан Байкеев, начальник отдела Управления ветеринарии Республики Башкортостан