В Башкирии усиливают меры профилактики птичьего гриппа

Не допустить заноса и распространения болезни. Перед началом весенней миграции перелётных птиц в республике усиливают меры по профилактике птичьего гриппа. В частности, у домашних пернатых, которые были привиты от высокопатогенного заболевания, проверяют наличие в крови антител, при необходимости птицу прививают.
Скоро гуси будут активно нестись, а ближе к середине марта начнётся миграция перелётных птиц. К этому моменту у домашних пернатых должен выработаться устойчивый иммунитет. У вакцинированного осенью от высокопатогенного птичьего гриппа поголовья берут кровь на наличие антител.
Птицеводческое хозяйство в селе Старокучербаево Благоварского района занимается реализацией инкубационного яйца и молодняка. Это единственное в стране сельхозпредприятие, где содержится такое многообразие пород гусей. Общая численность пернатых приближается к 10 тысячам. Абсолютно всё поголовье вакцинировано от птичьего гриппа. Руководитель хозяйства, который является еще и доктором сельскохозяйственных наук, не понаслышке знает, как может быть опасен вирус H5N1.
Если обнаружится даже единственный случай птичьего гриппа, поголовье уничтожается не только у производителя, но и населения в радиусе 5 километров от очага заражения. Поэтому сотрудники районных ветстанций проводят профилактические беседы с сельчанами и вакцинируют домашнюю птицу, которая содержится в личных подсобных хозяйствах.
Меры по недопущению заноса и распространения птичьего гриппа в Башкортостане были приняты после 2021 года, когда на территории как раз Благоварского и Туймазинского районов зарегистрировали в общей сложности пять очагов высокопатогенного заболевания. Управление ветеринарии республики обратилось в Минсельхоз страны с просьбой включить регион в перечень субъектов, на территории которых проводится вакцинация против вируса H5N1. В итоге с прошлого года в Башкортостане птицу – в первую очередь, водоплавающую – начали активно прививать.
На сегодняшний день, по данным Управления ветеринарии республики, почти у 90 процентов привитого поголовья выработан стойкий иммунитет к заболеванию. Высокий титр антител был обнаружен и в анализах крови, взятых сегодня в птицеводческом хозяйстве в селе Старокучербаево.