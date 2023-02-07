Из Уфы с начала сезона вывезли 940 тысяч кубометров снега

Сегодня, 7 февраля, на оперативном совещании в администрации Уфы обсудили уборку города от снега и наледи.
С начала осенне-зимнего сезона 2022-2023 года из столицы Башкирии вывезли почти 940 тысяч кубометров снега. Только за последнюю неделю из Уфы вывезли 26 тонн снега.
В уборке в круглосуточном режиме задействовано сейчас как минимум 500 единиц коммунальной техники и примерно 550 дорожных рабочих. Ежедневно проводится противогололедная обработка автомобильных дорог и тротуаров. Только на прошлой неделе было использовано почти 330 тонн реагентов. Всего с начала осенне-зимнего сезона 2022-2023 использовано более 16,1 тысячи тонн таких специализированных средств.