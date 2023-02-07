Блогер из Уфы Рустам Набиев воссоединился с семьей после возвращения из Южной Америки

Уфимский блогер Рустам Набиев, потерявший в 2015 году ноги после обрушения казармы в Омске, воссоединился со своей семьей после того как вернулся из Южной Америки. Там мужчина покорил гору Аконкагуа - самую высокую точку. Видео встречи со своей супругой и детьми он опубликовал в своих социальных сетях.

Фото №1 - Блогер из Уфы Рустам Набиев воссоединился с семьей после возвращения из Южной Америки

Спокойно себе выхожу с аэропорта и вижу, как люди в башкирских национальных костюмах начали скандировать «Рустам, Рустам, Рустам…». Думаю, ну это же точно не меня встречают, начинаю обходить толпу, но вижу, что все смотрят на меня, а потом сзади [подошла] Индира, и я всё понял!

Рустам Набиев, блогер

Помимо любящей супруги и детей, Рустама Набиева встретили представители сочинской национально-культурной автономии башкир. Они разукрасили плакаты с именем блогера и принесли чак-чак.

Фото №2 - Блогер из Уфы Рустам Набиев воссоединился с семьей после возвращения из Южной Америки

Это было очень круто. Ощутил себя национальным героем.

Рустам Набиев, блогер

Фото: ТГ-канал Рустама Набиева.

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