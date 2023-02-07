Блогер из Уфы Рустам Набиев воссоединился с семьей после возвращения из Южной Америки

Уфимский блогер Рустам Набиев, потерявший в 2015 году ноги после обрушения казармы в Омске, воссоединился со своей семьей после того как вернулся из Южной Америки. Там мужчина покорил гору Аконкагуа - самую высокую точку. Видео встречи со своей супругой и детьми он опубликовал в своих социальных сетях.
Помимо любящей супруги и детей, Рустама Набиева встретили представители сочинской национально-культурной автономии башкир. Они разукрасили плакаты с именем блогера и принесли чак-чак.
Фото: ТГ-канал Рустама Набиева.