Блогер из Уфы Рустам Набиев воссоединился с семьей после возвращения из Южной Америки

Спокойно себе выхожу с аэропорта и вижу, как люди в башкирских национальных костюмах начали скандировать «Рустам, Рустам, Рустам…». Думаю, ну это же точно не меня встречают, начинаю обходить толпу, но вижу, что все смотрят на меня, а потом сзади [подошла] Индира, и я всё понял!

Рустам Набиев, блогер