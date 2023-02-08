Хамза Хазрат из Башкирии призвал родных бойцов СВО чаще молиться

Ведь они поехали не концерт смотреть. Желаю, чтобы наши бойцы вернулись живыми и невредимыми к своим семьям, чтобы быстрее закончилась эта спецоперация. Желаю родителям терпения и здоровья, а нашим бойцам – удачи! Аминь!

Хамза Хазрат, священнослужитель