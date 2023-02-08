Хамза Хазрат из Башкирии призвал родных бойцов СВО чаще молиться

Священнослужитель из Башкирии Хамза Хазрат призвал родных бойцов, находящихся в зоне проведения СВО на Украине, чаще молиться. Обращение имама было опубликовано в ТГ-канале добровольческих батальонов им. М. Шаймуратова и А. Доставалова.
Хамза Хазрат, ссылаясь на священное писание, подчеркнул, что «молитва матерей принимается очень быстро». Священнослужитель утверждает, супругам, матерям и близким важно чаще читать аяты, совершать жертвоприношения и поддерживать духовно и морально своих мужей, сыновей, отцов и родных, находящихся в зоне боевых действий.
Фото: ТГ-канал «Башкирский батальон».