Хамза Хазрат из Башкирии призвал родных бойцов СВО чаще молиться

Священнослужитель из Башкирии Хамза Хазрат призвал родных бойцов, находящихся в зоне проведения СВО на Украине, чаще молиться. Обращение имама было опубликовано в ТГ-канале добровольческих батальонов им. М. Шаймуратова и А. Доставалова.

Фото №1 - Хамза Хазрат из Башкирии призвал родных бойцов СВО чаще молиться

Хамза Хазрат, ссылаясь на священное писание, подчеркнул, что «молитва матерей принимается очень быстро». Священнослужитель утверждает, супругам, матерям и близким важно чаще читать аяты, совершать жертвоприношения и поддерживать духовно и морально своих мужей, сыновей, отцов и родных, находящихся в зоне боевых действий.

Ведь они поехали не концерт смотреть. Желаю, чтобы наши бойцы вернулись живыми и невредимыми к своим семьям, чтобы быстрее закончилась эта спецоперация. Желаю родителям терпения и здоровья, а нашим бойцам – удачи! Аминь!

Хамза Хазрат, священнослужитель

Фото: ТГ-канал «Башкирский батальон».

Акции БСТ
БАШКОРТТАР-БСТ