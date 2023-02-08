В День влюбленных в Уфе пройдет концерт популярного автора-исполнителя МС Баш

В башкирской столице 14 февралч, в День влюбленных, пройдет концерт популярного автора-исполнителя МС Баш. Данная информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати лет (12+).

МС Баш (Загит Кунафин) — главное имя в башкирской рэп-культуре. Артист вновь соберет своих друзей по творчеству. На сцене Дома культуры Республиканского центра народного творчества выступят Физалия Валеева, Бошман, Наиль Башстайл, Гузалия Валеева, Ильяс Кульсинбаев, Айгуль Аминева, Ильгиз Абдрахманов.

Для зрителей прозвучат хиты, проверенные временем, дуэты и новые песни из репертуара артиста. Вечер адресован ценителям творчества исполнителя и всех любителей башкирской эстрады, сообщили в пресс-службе РЦНТ.

Билеты на концерт можно приобрести на сайте РЦНТ. Также доступна оплата «Пушкинской картой».