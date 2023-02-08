В Уфе организован сбор гумпомощи пострадавшим в Турции

Министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии Маргарита Болычева сообщила, что в Уфе организован сбор гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции.
Организатором сбора выступил почетный консул Турецкой Республики в Башкирии Рустэм Давлетов совместно с турецкими бизнесменами.
Пункт приема находится возле кафе «Эврен» (ул. Верхнеторговая площадь, 6). Сегодня, 8 февраля, в течение дня там будет стоять автомобиль с прицепом для отправки гуманитарной помощи в Турцию. В пункт сбора можно передать обогреватели, новые одеяла, новую зимнюю одежду, спальные мешки, термосы, портативные аккумуляторы.
Все собранное будет доставлено в районы, пострадавшие от землетрясения. По всем вопросам желающие помочь могут обращаться по телефону: 8 917 404 49 01.