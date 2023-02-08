В Уфе организован сбор гумпомощи пострадавшим в Турции

Пункт приема находится возле кафе «Эврен» (ул. Верхнеторговая площадь, 6). Сегодня, 8 февраля, в течение дня там будет стоять автомобиль с прицепом для отправки гуманитарной помощи в Турцию. В пункт сбора можно передать обогреватели, новые одеяла, новую зимнюю одежду, спальные мешки, термосы, портативные аккумуляторы.