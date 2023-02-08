Доброволец из Башкирии спас человека из-под минометного обстрела

Участник специальной военной операции Ренат Нурисламов из Башкирии спас жизнь своему товарищу. Боец добровольческого отряда вытащил его из-под минометного обстрела, говорится в новом сюжете проекта «Время героев».

Известно, что удар пришелся, когда колонна бойцов маршировала. Начальник радиостанции не только помог товарищу укрыться от огня, но и оказал ему медицинскую помощь.