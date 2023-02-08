Уфа оказалась среди лидеров по объемам многоквартирного строительства

В прошедшем году на территории ПФО построили около 83 тысяч индивидуальных жилых домов общей площадью около 12 млн кв. метров. Количество новостроек возросло на 11%, чем в 2021 году. Около 2 млн кв. метров ввели в Башкирии. Информацию подтвердила на конференции «Развитие жилищного строительства в ПФО» заместитель руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Екатерина Власова.

- Набранные темпы ввода жилья стали возможными благодаря участию в федеральных программах, поддержке строительной отрасли со стороны государства, а также развитию льготного ипотечного кредитования. По сельской ипотеке Башкортостан занимает лидирующие позиции стране, - рассказал исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры республики Егор Родин.

По информации пресс-службы минстроя региона, доля индивидуальных домов в общем вводе жилья в ПФО составляет 64%, что превысило среднероссийский показатель.

- Повышению спроса на частное домостроение способствуют распространение на этот сегмент льготных ипотечных программ. По итогам прошлого года выдача ипотеки на строительство индивидуальных домов в стране выросла втрое – до 33 тыс. кредитов, - подчеркнула Екатерина Власова.