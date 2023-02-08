В Уфе собирают помощь для пострадавших от землетрясения жителей Турции

Акция организована почетным консулом Турецкой Республики совместно с бизнесменами. Пункт приема находится в кафе «Эврен» на Верхнеторговой площади. Для людей, дома которых разрушены, можно принести тёплую одежду, одеяла, обогреватели, термосы, спальные мешки, палатки. Потребности в продуктах на данный момент нет. Сообщение об этом распространяют по соцсетям.