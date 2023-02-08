В Уфе собирают помощь для пострадавших от землетрясения жителей Турции

Акция организована почетным консулом Турецкой Республики совместно с бизнесменами. Пункт приема находится в кафе «Эврен» на Верхнеторговой площади. Для людей, дома которых разрушены, можно принести тёплую одежду, одеяла, обогреватели, термосы, спальные мешки, палатки. Потребности в продуктах на данный момент нет. Сообщение об этом распространяют по соцсетям.

Неравнодушные жители могут принести вещи до вечера 9 февраля. После грузовые машины поедут в генконсульство Турции, оттуда гуманитарную помощь отправят пострадавшим.

Обувь, теплая одежда. За день собрали неплохую гуманитарную помощь. Откликнулись неравнодушные жители, сотрудники администраций, предприниматели.

Дмитрий Бикмурзин, начальник информационно-аналитического отдела администрации Уфимского района

Все остались без дома, а там сейчас зима, холодно. Государство, конечно, помогает, мы тоже решили присоединиться. Людям тяжело, нужно помогать.

Мустафа Чичек, владелец сети ресторанов «Эврен»
Уфимская волна
БАШКОРТТАР-БСТ