В Уфе 12 февраля состоится забег для влюбленных

12 февраля уже в девятый раз пройдет забег для влюбленных. Влюбленные пары соберутся в парке Лесоводов Башкирии. Участники могут выбрать одну из четырех дистанций и бежать либо в одиночку, либо со своей второй половинкой, сообщили в пресс-службе мэрии Уфы.
2,5 км – один круг, без возрастных ограничений. На этой дистанции нет хронометража, зачета и награждения.
5 км – 2 круга по 2,5 км, для участников старше 8 лет.
10 км – 4 круга по 2,5 км, возрастное ограничение 14+.
21 км – 7 кругов по 3 км, для бегунов старше 16 лет.
Финишировавшие участники получат символическую медаль. Для участия необходимо предъявить справку - допуск на выбранную участником дистанцию.
Справка должна быть выдана не ранее 12 августа 2022 года с указанием разрешенной дистанции бега, а также иметь подпись и печать врача и медучреждения.