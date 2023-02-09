В Уфе 12 февраля состоится забег для влюбленных

12 февраля уже в девятый раз пройдет забег для влюбленных. Влюбленные пары соберутся в парке Лесоводов Башкирии. Участники могут выбрать одну из четырех дистанций и бежать либо в одиночку, либо со своей второй половинкой, сообщили в пресс-службе мэрии Уфы.