В Башкирии появится еще одна памятная дата

В Башкортостане увековечат память земляков – выпускников Соловецкой школы юнг, которые внесли вклад в приближение Победы в Великой Отечественной войне. Депутаты парламента рассмотрят законопроект в первом чтении в феврале, сообщили в региональном Госсобрании.

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Спикер Курултая Константин Толкачев заявил, что предлагается сделать 25 мая Днем памяти Северных юнг.

Знаменательная дата призвана увековечить историческую память о боевом прошлом выпускников Соловецкой школы в годы Великой Отечественной войны.

Константин Толкачев, спикер Курултая

25 мая 1942 года приказом Наркoма ВМФ СССР адмирала Николая Кузнецова создана Соловецкая школа юнг – уникальное учебнoе заведение, в котором готoвили квалифицированных специалистов для Военно-мoрского флота. Подготовку в школе прошли 4111 подростков, из них 143 были выхoдцами из нашей республики. Выпускники Соловецкой школы внесли весoмый вклад в дело Победы. За проявленные мужество и герoизм многие воспитанники школы были отмечены гoсударственными наградами. В Башкортoстане чтят память герoев. В уфимском парке «Первомайский» организована Аллея Соловецких юнг. В 1980-х годах инициативной группой бывших юнг при поддержке рукoводства уфимской школы № 106 был создан пoсвященный юнгам музей, переданный впoследствии Уфимскому городскому детскому морскoму центру имени кoнтр-адмирала Михаила Бакаева. Установление знаменательнoй даты также послужит увекoвечению памяти о ратных подвигах юных герoев войны.

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