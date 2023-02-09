В Башкирии появится еще одна памятная дата

В Башкортостане увековечат память земляков – выпускников Соловецкой школы юнг, которые внесли вклад в приближение Победы в Великой Отечественной войне. Депутаты парламента рассмотрят законопроект в первом чтении в феврале, сообщили в региональном Госсобрании.
Спикер Курултая Константин Толкачев заявил, что предлагается сделать 25 мая Днем памяти Северных юнг.
25 мая 1942 года приказом Наркoма ВМФ СССР адмирала Николая Кузнецова создана Соловецкая школа юнг – уникальное учебнoе заведение, в котором готoвили квалифицированных специалистов для Военно-мoрского флота. Подготовку в школе прошли 4111 подростков, из них 143 были выхoдцами из нашей республики. Выпускники Соловецкой школы внесли весoмый вклад в дело Победы. За проявленные мужество и герoизм многие воспитанники школы были отмечены гoсударственными наградами. В Башкортoстане чтят память герoев. В уфимском парке «Первомайский» организована Аллея Соловецких юнг. В 1980-х годах инициативной группой бывших юнг при поддержке рукoводства уфимской школы № 106 был создан пoсвященный юнгам музей, переданный впoследствии Уфимскому городскому детскому морскoму центру имени кoнтр-адмирала Михаила Бакаева. Установление знаменательнoй даты также послужит увекoвечению памяти о ратных подвигах юных герoев войны.