В Башкирии на трассах М-7 и М-5 построят новые автозаправочные станции

– Мы сохраняем партнёрские отношения, стараемся поддерживать инвестиционные инициативы и социальные проекты «ЛУКОЙЛа». А ваша успешная работа позволяет планомерно повышать комфорт и удобство для жителей и гостей республики, - подчеркнул Радий Хабиров.

С 2023 по 2025 годы в регионе появятся четыре новые автозаправки на трассе М-7 «Волга». Два комплекса построят около от Шарипово, еще два построят на обходе села Верхнеяркеево. Кроме того, планируется строительство новых АЗС на трассе М-5.