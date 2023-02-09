Новая специальность в обновленном корпусе: как в Уфе обучают будущих пожарных

В спасатели после 9 класса. В уфимском колледже открыта новая специальность. Студенты будут обучаться в обновлённом здании колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности. Торжественное открытие и перерезание красной ленты прошло сегодня. Нынешние и бывшие сотрудники МЧС пожелали удачи будущим коллегам. Как проходят практические занятия у юных спасателей?

Вчерашние школьники сегодня уже будущие спасатели. Студенты Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности по легенде спасают водителя автомобиля, попавшего в ДТП. Девушку зажало в машине, она без сознания.

Учить на спасателей в колледже начали в прошлом году. Но для этого сначала спасти нужно было здание учебного заведения. Впервые с 1976 года провели капитальный ремонт: заменили крышу, коммуникации, окна, обновили интерьер.

В колледже на специальности «Пожарная безопасность» есть и девушки. Студентки учатся на диспетчеров. Быть спасателями прекрасному полу запрещено законом – в соответствии с перечнем тяжелых работ и с вредными или опасными условиями труда.

Как бороться с огнём, ликвидировать его последствия или выяснить причины, учат действительные и бывшие сотрудники МЧС. Колледж и Госкомитет по чрезвычайным ситуациям заключили договор о сотрудничестве.

На первый курс зачислено 25 ребят. Спасатели Госкомитета по ЧС и МЧС всегда готовы оказать содействие в проведении сборов и практических занятий. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Госкомитет по ЧС обязуется помочь в подготовке пожарных спасателей силами наших подразделений. На базе наших подразделений будет организована практика, стажировка для студентов. Фарит Гумеров, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по ЧС

Ремонт в здании колледжа провели в рамках республиканской программы. Работы начали в 2022-м – в Башкортостане он был объявлен Годом модернизации профессионального образования, достойных условий труда и трудовых династий. На капитальный ремонт объекта было выделено 56 млн рублей.