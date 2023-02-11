Более 200 за сутки: в Башкирии выявили новые случаи заражения коронавирусом

В Башкирии за последние сутки зарегистрировали 237 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Министерство здравоохранения республики. Всего в Башкирии за период пандемии выявлено 350 161 фактов заболевания.

Также с начала пандемии выписано по выздоровлению в регионе 342 229 пациентов, в том числе 201 – за последние сутки. Всего зарегистрировано 5 996 фактов смерти от коронавируса, за сутки новых случаев смерти не зарегистрировано.