В Башкирии за неделю выявлено 830 нарушений при осмотре дворов и крыш МКД

В Башкирии специалистами Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору проведена проверка по качеству очистки придомовых территорий и крыш многоквартирных домов от снега. Озвучены итоги проверки, проводимой со 2 по 8 февраля.

Фото №1 - В Башкирии за неделю выявлено 830 нарушений при осмотре дворов и крыш МКД

Всего за это время в республике было проверено 3 210 придомовых территорий и крыш, в том числе 1 630 – в Уфе. Выявлено 830 нарушений, из них 460 – на территории Уфы. Вне столицы Башкирии больше всего нарушений зафиксировано в Стерлитамаке, Октябрьском и Тумазинском районе.

О фактах выявленных нарушений информация незамедлительно доводится до управляющих и обслуживающих организаций, администраций муниципальных районов и городских округов республики по территориальному расположению домов. В случае отсутствия оперативной реакции на доведенную информацию, Госкомитетом в адрес управляющих организаций выдаются предостережения. За указанный период выдано 125 предостережений с короткими сроками устранения замечаний. Госкомитетом мероприятия по рейдовому осмотру дворовых территорий продолжаются.

Пресс-служба Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору
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