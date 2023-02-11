В Башкирии за неделю выявлено 830 нарушений при осмотре дворов и крыш МКД

В Башкирии специалистами Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору проведена проверка по качеству очистки придомовых территорий и крыш многоквартирных домов от снега. Озвучены итоги проверки, проводимой со 2 по 8 февраля.

Всего за это время в республике было проверено 3 210 придомовых территорий и крыш, в том числе 1 630 – в Уфе. Выявлено 830 нарушений, из них 460 – на территории Уфы. Вне столицы Башкирии больше всего нарушений зафиксировано в Стерлитамаке, Октябрьском и Тумазинском районе.